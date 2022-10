Antonella Fiordelisi, flirt con Stefano De Martino?/ Il gossip: “Frequentazione…”

Antonella Fiordelisi e il gossip sul presunto flirt con Stefano De Martino

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2022. Schietta, diretta e senza peli sulla lingua, è stata già al centro di diverse discussioni finendo così in nomination. Il pubblico, però, la sta apprezzando sempre di più al punto da averla scelta come la preferita della settimana. Antonella, nella casa, è entrata da single e ha ammesso di gradire molto la compagnia di Edoardo Donnamaria. In attesa di capire se con Edoardo scatterà la scintilla, Antonella Fiordelisi è finita al centro di un clamoroso gossip.

A lanciarlo è Alessandro Rosica della pagina Instagram “Investigatore Social”. Secondo quanto svela in esclusiva l’esperto di gossip, Antonella avrebbe avuto un flirt con Stefano De Martino con cui, poi, sarebbe rimasta in buoni rapporti.

Lo scoop di Alessandro Rosica su Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino

Secondo quanto fa sapere in esclusiva Alessandro Rosica, Stefano De Martino avrebbe corteggiato per diverso tempo Antonella Fiordelisi che avrebbe in seguito ceduto al fascino del conduttore napoletano. Il flirt tra i due sarebbe durato tra la metà del 2021 e l’inizio di quest’anno. Dopo la decisione di chiudere, i due sarebbero rimasti amici scegliendo, però, di non seguirsi sui social per evitare pettegolezzi.

“Il gossip più focoso dell’anno?! Stiamo sicuramente parlando di Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino. Il belloccio napoletano ha corteggiato “per qualche mese” la gieffina Antonella Fiordelisi, che alla fine, ha ceduto alle tentazioni. La frequentazione super riservata “molto focosa” c’è stata tra la metà del 2021 e l’inizio di quest’anno. – riporta Rosica sul suo profilo – Alla fine però, dopo aver instaurato un rapporto molto dolce, decidono di allontanarsi. I due ad oggi sono rimasti molto amici, tanto da aver ricevuto anche un grandissimo augurio “dovuto al recente ingresso nel Grande Fratello VIP” di Antonella Fiordelisi, inoltre non si seguono più sui social, proprio per mantenere la dovuta riservatezza”.

