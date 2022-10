Antonella Fiordelisi, il reggiseno si slaccia al GF Vip/ Incidente hot con Edoardo

Antonella Fiordelisi perde il reggiseno mentre balla: la reazione di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi era in giardino al Grande Fratello Vip 2022 con alcuni vipponi a prendere il sole, ad un certo punto viene messo il brano Rumore di Raffaella Carrà. Ascoltando la nota canzone, la gieffina si scatena in un ballo sfrenato improvvisando una specie di coreografia.

Ma non è finita qui. Antonella Fiordelisi decide di fare uno scherzo ad Edoardo Donnamaria e si butta addosso a lui ma avviene un piccolo incidente hot. Il reggiseno della vippona si slaccia completamente, e il gieffino la avverte di non alzarsi mentre Ginevra Lamborghini le mette una coperta per potersi sistemare, senza essere ripresa dalle telecamere. Un momento divertente che ha fatto ridere il web e che fa sognare su su una futura relazione tra Antonella ed Edoardo, considerando che la gieffina ha ammesso di essere attratta da lui.

Antonella Fiordelisi ha ammesso di essere interessata ad Edoardo Donnamaria, tra i due si è creato un feeling che cresce ogni giorni di più e il web spera nella prima coppia del Grande Fratello Vip 2022. Non a caso tempi prima, la gieffina aveva affermato di essere gelosa di lui, come riporta Biccy: “Sono un po’ gelosa dei miei amici maschi. Se mi piace Edoardo? Em, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po’ particolari.”

E ancora: Se l’ho baciato profondamente nella sauna? Ma no dai! Movimenti strani? No dai figuriamoci. Gli piacerebbe al signorino. Però sono gelosa e gli ho detto ‘se ti piace Sofia provaci solo con lei’. Per dire che voglio provarci è presto, lo conosco da due giorni. Le cose le vedremo con calma nei prossimi giorni. Se poi gli piace Giaele allora si stesse con lei e facesse l’amore libero come dice quella. Lei lui e l’altro fanno poi”.











