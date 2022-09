Antonella Fiordelisi interessata a Edoardo Donnamaria al GF Vip?/ “Sono gelosa ma…”

Antonella Fiordelisi su Edoardo Donnamaria: “I ragazzi con questo carattere mi intrigano”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano piacersi, che possano essere la prossima coppia del Grande Fratello Vip 2022? Oltre a Marco Bellavia e Pamela Prati, potrebbe formarsi un’altra storia d’amore nella casa.

GF Vip, Edoardo Donnamaria confessa "sono fluido"/ E con Alberto De Pisis i fan già sognano...

La gieffina si è confidata con Carolina e le sue parole, come riporta Biccy, promettono bene: “Chi ha parlato bene di me tra i maschi? Era Edo vero? Edo c’ha un ca**o di carattere! Un po’ marpione però e ci sta tutta”. Dunque, sembra che Antonella Fiordelisi sia interessata ad Edoardo e che l’amore possa sbocciare solo il tempo potrà dirlo. Le premesse sono buone e il web comincia già a fantasticare sulla nuova coppia. Sembra però che anche Alberto possa essere interessato al gieffino, almeno così sembra dai suoi primi approcci: cosa succederà?

Antonella Fiordelisi crolla al GF Vip: "Tutti contro me, vorrei andare via"/ Ciacci accusa: "È un'invasata!"

Antonella Fiordelisi gelosa di Edoardo Donnamaria: “Se vuole Sofia che vada da lei”

Antonella Fiordelisi si è anche dimostrata gelosa di Edoardo Donnamaria, ulteriore segno di interesse. Parlando con Carolina, come riporta Biccy, la gieffina dichiara: “Sono un po’ gelosa dei miei amici maschi. Se mi piace Edoardo? Em, dai diciamo che devo capirlo bene. Perché non è che mi fido tanto degli uomini. Lui è giocherellone e tanto carino e simpatico. A me piacciono i bambinoni. I ragazzi con questo carattere mi intrigano. Ho dei gusti un po’ particolari.”

E ancora: “Se l’ho baciato profondamente nella sauna? Ma no dai! Movimenti strani? No dai figuriamoci. Gli piacerebbe al signorino. Però sono gelosa e gli ho detto ‘se ti piace Sofia provaci solo con lei’. Per dire che voglio provarci è presto, lo conosco da due giorni. Le cose le vedremo con calma nei prossimi giorni. Se poi gli piace Giaele allora si stesse con lei e facesse l’amore libero come dice quella. Lei lui e l’altro fanno poi”.

Giovanni Ciacci sbotta contro Antonella Fiordelisi “Se ti prendi un impegno finiscilo"/ Cos'è successo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA