Antonella Fiordelisi: “Intimità con Edoardo? Facciamo l’amore tutti i giorni”/ E sull’ex Gianluca Benincasa…

Antonella Fiordelisi e l’amore con Edoardo Donnamaria tra presente e progetti

Antonella Fiordelisi svela alcuni dettagli della sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più. L’ex schermitrice che ha conosciuto e si è innamorata di Edoardo durante la lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, racconta che la passione è viva esattamente come i giorni in cui erano in casa. “Noi siamo molto passionali. Abbiamo un’intesa perfetta e facciamo l’amore tutti i giorni, anche più volte al giorno”, racconta Antonella che non nega di aver ceduto alla passione con Edoardo anche quando erano nella casa.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, pace fatta per l'onomastico/ Reunion con Alberto De Pisis e...

La Fiordelisi, inoltre, ha svelato di aver conosciuto tutta la famiglia di Edoardo e di aver instaurato un rapporto splendido con Chicca, la madre del fidanzato. E sui progetti estivi svela di aver in programma un vacanza a Filicudi, in Sicilia, nella casa di famiglia di Edoardo, con i genitori di lui e quelli di lei.

Edoardo Donnamaria e Pietro Tartaglione, scontro social/ "Ma chi ca*o sei? Fatti un bagno di umiltà!"

Antonella Fiordelisi rompe il silenzio su Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa

Accanto ad Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi sente di avere tutto ciò che desidera. Guardando indietro dice che “in amore non sono stata fortunata. Con Francesco Chiofalo ho vissuto una storia importante, ma ho scoperto che mi tradiva e sono stata male. Lui però è un bravo ragazzo e gli vorrò sempre bene”.

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, infine, la Fiordelisi ha rotto il silenzio anche sull’ex fidanzato Gianluca Benincasa. “Ha esagerato. Capisco la sofferenza di Gianluca nel vedermi con un altro, ma è andato oltre il consentito. Mi ha offesa pubblicamente. Una volta uscita, l’ho denunciato. Ora la giustizia farà il suo corso”, le parole dell’ex schermitrice.

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio sulla crisi con Antonella/ "Non poteva arrivare in un momento peggiore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA