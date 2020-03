Antonella Fiordelisi/ “Io laureata in scienze politiche, ma non mi va di lavorare”

Antonella Fiordelisi è stata travolta dalle polemiche per una dichiarazione arrivata sui social network. La ragazza ha spiegato: “Mi sono laureata in Scienze politiche, triennale, e potrei andare a lavorare volendo. Solo che al momento non m va. Potrei fare un concorso e andare già in ufficio a lavorare, però non mi va“. Sono sicuramente parole oneste ma che fanno arrabbiare il paese in un momento molto complicato, soprattutto perché sono molti i ragazzi che, nonostante la laurea, faticano a trovare lavoro arrancando di fronte anche a una grande preparazione. In molti si sono lasciati andare ad accuse pesanti nei confronti della ragazza, sottolineando come sia un personaggio molto amato dal pubblico giovane e che in questo modo incentiverebbe a cercare scappatoie per evitare di lavorare.

Antonella Fiordelisi, le polemiche per i suoi flirt

Non è di certo la prima volta che Antonella Fiordalisi termina al centro delle polemiche, molto spesso in passato i suoi flirt sono finiti sulle prime pagine dei giornali di gossip. Tutti ricorderanno delle accuse al calciatore della Juventus Gonzalo Higuain, che la ragazza specificava averle chiesto delle foto piccanti sui social network. Si era poi parlato a lungo della relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Barbato. Di certo però le polemiche più alte si erano alzate per la sua relazione con Francesco Chiofalo, con anche un tradimento diventato virale sui social network e messo in pasto ai followers. Vedremo ora come reagirà la critica di fronte a parole che di certo non passano inosservate.



