Antonella Fiordelisi, lite con Donnamaria/ “Sei stato con Tavassi dopo le offese…”

Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria

Lo scontro di fuoco tra Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi ha avuto conseguenze anche sul rapporto tra l’ex schermitrice ed Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo ha difeso Antonella contro Tavassi e Micol durante il primo scontro in cortiletto restano in silenzio durante lo scontro che hanno poi avuto a notte fonda in veranda. Dopo lo scontro tra la fidanzata, Micol e Tavassi, Donnamaria ha deciso di trascorrere del tempo con quest’ultimi. Nel van, così, ha chiacchierato a lungo con Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia raggiungendo Antonella che, nel frattempo, chiacchierava in veranda con Wilma Goich e Daniele Dal Moro sono a notte fonda.

Senza trattenersi, Antonella ha tirato fuori il proprio malessere nei confronti di Edoardo. “Hai finito di parlare con quelle persone? A me non piace come ti stai comportando…Sai tutto quello che è successo oggi, sai le cattiverie che hanno detto su di me e stai quattro ore con loro? Quando la tua ragazza ha un problema stai con i suoi nemici tutto il giorno…Non è carino che stai con quelle persone…Complimenti”, ha detto Antonella scatenando la controreazione del fidanzato.

Le parole di Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi

L’attacco di Antonella Fiordelisi non è affatto piaciuto ad Edoardo Donnamaria che ha così perso la pazienza. “Se io dovessi evitare tutte le persone con cui litighi dovrei stare solo con te, Daniele e Luca Onestini. Sto con le persone che mi fanno divertire. Io con le persone se ci litigo poi ci parlo e ci chiarisco, non mi interessa fare la faida con le persone. Ti ho difesa tutto il giorno, non accetti una critica. Se non ti sta bene, fatti il tuo percorso da sola. Ma non venire a fare la vittima con me che sono l’unica persona che ti ha sempre difeso qua dentro…”.

Antonella che, inizialmente, aveva promesso di non dormire con Edoardo, è poi andata nel loro letto dove, raggiunta da Edoardo, ha chiarito la propria posizione. Tra i due, poi, è così tornato il sereno.











