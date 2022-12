Antonella Fiordelisi lite furiosa con Micol/ “Sei invidiosa, mi dissocio”

Antonella Fiordelisi scontro con Micol: “Hai rotto il ca**o”

Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sono state protagoniste di un duro scontro nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Sotto gli occhi attenti degli altri concorrenti, le due gieffine non si sono risparmiate tirando fuori tutto quello che si sono tenute dentro fino a questo momento.

Il motivo della lite è legato ad alcune dichiarazioni di Antonella Fiordelisi su Micol Incorvaia. La schermista si è riferita al bacio della sorella di Clizia con Davide Donadei sotto il vischio, dichiarando: “Non vedeva l’ora di baciare gente random“. A questo punto, la concorrente si è risentita di queste affermazioni: “Continui a mettermi in bocca cosa che non mi appartengono e farmi passare come non sono“. La lite si fa sempre più accesa e le due inquiline se ne dicono di tutti i colori: “Sei invidiosa“, “Hai rotto il ca**o” e chi più ne ha più ne metta. Dopo le dichiarazioni della schermista, per Micol non sembra esserci margine di pace tra loro.

la serata karaoke finita nel litigio tra antonella e micol gli autori si impegnano così tanto nello spegnere questo cast ma fortunatamente i vipponi se ne fottono e continuano a scannarsi GRAZIE #GFvip pic.twitter.com/JACkBhSjAm — BagnoTrash🎄 (@bagnotrash) December 28, 2022

“Tu non mi conosci, quindi non mi puoi dire ‘per come sei fatta’. Abbiamo avuto tre scambi in tutta la vita, tu mi osservavi, io invece non ti osservavo. Evidentemente mi hai dato molta importanza” MICOOOL🔥🔥#GFvip #incorvassi pic.twitter.com/CcdipfibGc — ♡༄ puff (@4gaiia) December 28, 2022

Antonella Fiordelisi, scontro con Edoardo Tavassi: “Sei malefica”

La dichiarazione sarcastica di Antonella Fiordelisi su Micol Incorvaia, ha suscitato anche la reazione di Edoardo Tavassi. L’ex naufrago si è risentito per le parole che la schermista ha riservato alla sorella di Clizia, con la quale sta nascendo una relazione.

Edoardo Tavassi, furioso con Antonella Fiordelisi, dichiara: “Sei una grande bugiarda. Falsa, malefica, malvagia… sei una cosa terrificante, sei inquietante. La gente non è scema e ti vede. Il tuo personaggio qua, Antonella finta Fiordelisi, il tuo cognome non me lo ricordo perchè non è così importante nella mia vita. Sei finta e ogni cosa che dici è malefica e basta. Spu..ni i giocatori, dici che ti scrivono, sei famosa per uno scandalo di calciatori. Basta! Ostenti solo che ti scrivono i calciatori. Non ti stiamo mettendo in cattiva luce, Antonella tu non sei in cattiva luce. È l’intenzione di far passare lei come una zo…la e a me come il co..ne. Basta. Posso dire che a me fa schifo questa roba?”.

