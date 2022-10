Antonella Fiordelisi, massaggio hot ad Antonino Spinalbese: “Bel sedere”/ Edoardo Donnamaria geloso!

Antonella Fiordelisi e il massaggio al fondoschiena di Antonino Spinalbese

Antonella Fiordelisi stuzzica e provoca Edoardo Donnamaria accettando di fare un massaggio al fondoschiena di Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez ha deciso di animare la casa del Grande Fratello Vip 2022 chiedendo un massaggio ai glutei. Dopo il no di Giaele De Donà, ha ricevuto la risposta affermativa di Antonella Fiordelisi che, in camera da letto, sotto lo sguardo di Giaele e Charlie Gnocchi, ha massaggiato i glutei dell’ex hair-stylist.

Un massaggio che Antonella ha particolarmente apprezzato come ha ammesso lei stessa in confessionale lasciandosi andare a complimenti per il fondoschiena di Spinalbese. “Antonino ha un bel sederino. Ho deciso di farlo perchè gli faceva male il gluteo destro“, ha detto in confessionale Antonella. “Edoardo si è arrabbiato. Gli voglio far pagare un po’ quello che lui ha fatto all’inizio”, ha aggiunto Antonella non nascondendo la propria soddisfazione per la reazione di Edoardo.

Edoardo Donnamaria geloso di Antonella Fiordelisi

Il massaggio di Antonella Fiordelisi al fondoschiena di Antonino Spinalbese ha fatto infuriare Edoardo Donnamaria che, dopo aver discusso con l’ex schermitrice, si è sfogato in confessionale. “Mi dà fastidio. Lei mi ha fatto una scenata perchè ho dato un bacio ad un piede e lei si mette a fare i massaggi al cu*o alla gente”, ha sbottato Edoardo in confessionale.

“Lei lo sa che mi dò fastidio perchè non è scema. Il problema è proprio quello: lo sa che mi dà fastidio e forse lo fa anche un po’ apposta”, ha aggiunto Donnamaria che, furioso, ha rifiutato di partecipare al gioco della bottiglia perchè “non mi va di vedere Antonella che bacia la gente”. Sulla questione si è espressa anche Carolina Marconi convinto che Edoardo abbia paura di perdere Antonella per la quale prova un trasporto fortissimo che non provava da tempo.

