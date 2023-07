Antonella Fiordelisi nuova ‘Bonas’ di Avanti un altro?/ L’indiscrezione

Antonella Fiordelisi nel cast di Avanti un altro? Lo scoop

Antonella Fiordelisi potrebbe entrare nel cast di Avanti un altro e, con molta probabilità, ricoprire il ruolo di Bonas che Sophie Codegoni ha lasciato. Secondo l’indiscrezione di Deianira Marzano, le notizie per la schermidora sarebbero più che positive!

“Si vocifera che Antonella Fiordelisi sia ‘corteggiata’ dalla Bruganelli per avanti un altro! Pare sia in trattativa! Se così fosse ci fa proprio piacere” ha scritto l’esperta di gossip sui social . Una ventata di aria positiva per l’ex gieffina, se la notizia dovesse risultare vera, considerando il momento difficile dovuto alla separazione da Edoardo Donnamaria. Al momento non ci sono conferme, potrebbe essere la stessa schermidora ha dare notizie in questo senso.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono lasciati dopo una storia d’amore molto intensa. I due non si sono risparmiati sui social con accuse e frecciate, tanto che il dj si è cancellato addirittura da Twitter.

Negli ultimi giorni però, a finire nel mirino anche un’amica della schermidora e fan della coppia accusata di aver impedito ad Antonella di raggiungere il volto di Forum per un chiarimento. La ragazza è stata ricoperta di insulti, tanto che ad intervenire si sono aggiunti i genitori dell’influencer campana: “Ho letto cose assurde su Manu, una ragazza dolcissima di Milano che ha sempre aiutato i ragazzi organizzando persino la cena del loro anniversario. Ha sempre remato per il bene della coppia e Nunzia lo sa bene, chiedete conferma, visto che si sentono spesso in un gruppo whatsapp. L’ha fermata per andare a Roma? Non so chi inventa certe cose e il perchè. Anto non ce la faceva anche ad alzarsi dal letto tanto stava male…”.

