Antonella Fiordelisi, i genitori sbottano: “Nessuno le ha impedito di andare da Edoardo”/ “Solo caz*ate!”

Una delle relazioni più “influenti” dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sembra vivere un momento piuttosto turbolento. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno forse affrontndo il momento più difficle del loro rapporto che potrebbe essere già sfociato nella definitiva rottura. Entrambi hanno avuto modo di raccontare le ultime vicissitudini tramite i loro profili social con tanto di sfoghi anche piuttosto eloquenti. L’ex volto di Forum proprio qualche ora fa, dopo essere tornato sulla vicenda con toni per nulla tranquilli, ha addirittura deciso di chiudere il proprio profilo Twitter.

Come riporta BlogTivvu, anche dal lato di Antonella Fiordelisi la situazione è piuttosto animata. Nella serata di ieri una fan della giovane – intervenuta in una room su Twitter – è stata subissata dalle critiche da parte di alcuni follower. La giovane – molto vicina ad Antonella anche nel privato – sarebbe stata accusata di averla convinta a non raggiungere Edoardo Donnamaria a Roma per una possibile riappacificazione. Visti gli animi surriscaldati, sono addirittura dovuti intervenire i genitori della showgirl, Milva e Stefano Fiordelisi.

“Ho letto cose assurde su Manu, una ragazza dolcissima di Milano che ha sempre aiutato i ragazzi organizzando persino la cena del loro anniversario”. Iniza così il discorso dei genitori di Antonella Fiordelisi – Milva e Stefano – che aggiungono: “Ha sempre remato per il bene della coppia e Nunzia lo sa bene, chiedete conferma, visto che si sentono spesso in un gruppo whatsapp”. I genitori dell’ex concorrente del GF Vip hanno dunque difeso senza giri di parole Manu, la giovane “Donnalisi” accusata – come riporta BlogTivvu – di aver fatto il lavaggio del cervello ad Antonella Fiordelisi “impedendole” di andare a Roma da Edoardo Donnamaria.

Stefano Fiordelisi e Milva – rispettivamente padre e madre di Antonella Fiordelisi – sempre su Twitter avrebbero poi spiegato. “L’ha fermata per andare a Roma? Non so chi inventa certe cose e il perchè. Anto non ce la faceva anche ad alzarsi dal letto tanto stava male…“. I genitori dell’ex volto del GF Vip hanno dunque rivelato come la loro figlia sia particolarmente provata sia fisicamente che emotivamente dalla rottura con Edoardo Donnamaria; unica ragione che avrebbe impedito il suo viaggio a Roma. “… Ringrazio Manu che l’ha fatta uscire con lei… Ma chi spara certe caz*ate? Assurdo!“.











