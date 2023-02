Antonella Fiordelisi piange al GF Vip: “Tutti contro di me”/ Donnamaria reagisce così

Crollo emotivo per Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, dopo le ultime, pesanti settimane nel corso delle quali ha litigato con diversi concorrenti sentendosi sempre più isolata a causa dell’atteggiamento di Edoardo Tavassi, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Oriana Marzoli che non le rivolgono neanche il saluto, nel corso della 32esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, ha avuto un crollo emotivo. Dopo aver mostrato un video con le ultime vicende accadute, Signorini ha chiesto ad Antonella di parlarne in confessionale lasciando aperto il collegamento con la casa.

“Come stai?”, è stata la domanda di Signorini che ha provocato la reazione della Fiordelisi che non ha trattenuto le lacrime. Provata, prima di svelare il proprio stato d’animo, ha chiesto a Signorini di chiudere il collegamento con la casa per evitare nuovi commenti da parte dei coinquilini. “Non sto bene qua adesso. Forse non sono partita benissimo, ho detto troppo la mia inizialmente ma non ho mai parlato alle spalle di qualcuno. Quello che penso l’ho sempre detto in faccia alle persone”, ha spiegato Antonella che non vede lo stesso atteggiamento da parte dei coinquilini. “Non dico bullismo però sicuramente non sono carini. Ci sono persone che fanno cose in gruppo e adesso non riesco più a sopportarlo”, ha aggiunto Antonella continuando a piangere.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Durante il collegamento con Alfonso Signorini, Antonella Fiordelisi ha spiegato che il proprio malessere è aumentato nel momento in cui ha sentito il fidanzato Edoardo Donnamaria più distante e non dalla sua parte. “Questo mio disagio è aumentato quando ho visto che Edoardo non era dalla mia parte”, ha aggiunto Antonella. In casa, nessuno ha sentito le parole della Fiordelisi, ma Edoardo Donnamaria, forse rendendosi conto dello stato d’animo della fidanzata, l’ha aspettata fuori dalla porta rossa del confessionale.

Uscita dal confessionale, Antonella è andata direttamente tra le braccia del fidanzato che, dopo averla stretta, l’ha rassicurata anche con parole importanti. “Ricordati che sono sempre dalla tua parte anche se sono amico di alcuni di loro” – ha sussurrato Edoardo all’orecchio della fidanzata. “Sono l’unico che farebbe qualsiasi cosa per te qua dentro”, ha poi aggiunto Donnamaria.

"ricordati che sto sempre dalla parte tua, anche se sono amico di alcuni di loro" "sono l'unico che farebbe di tutto per te qua dentro" ❤️‍🩹 #donnalisi













