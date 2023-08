Antonella Fiordelisi: ritorno di fiamma con l’ex Gianluca Benincasa?/ La confessione dell’ex Gfvip 7

GFvip 7, Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa tornano a formare una coppia? Spunta un avvistamento

Mentre Edoardo Donnamaria fa parlare di sé per lo spoiler che lo vedrebbe prossimo al ritorno TV a Forum, secondo il gossip del momento Antonella Fiordelisi potrebbe dimenticare il giovane con una vecchia fiamma.

Recentemente, i concorrenti uscenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, il Gf vip 7, hanno fatto parlare di sé per effetto della loro lovestory avviata nella Casa più spiata d’Italia e poi finita dopo lo spazio e il tempo del reality show. E, intanto, l’influencer mora dalla curve giunoniche torna al centro del gossip, per effetto dell’ultimo avvistamento di coppia con il giovane che la faceva capitolare prima del suo ingresso al GF vip 7, ossia l’ex Gianluca Benincasa.

A riportare l’avvistamento é un intervento giunto sui social, da parte dell’esperto di gossip, Amedeo Venza. Secondo la testimonianza ripresa via Instagram stories sulla base della segnalazione di una utente attiva nel web, Antonella e l’ex fiamma sarebbero stati misteriosamente avvistati mentre si trovavano nello stesso centro estetico, a Salerno. Che Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa siano protagonisti di un ritorno di fiamma? La domanda sorge spontanea, per l’occhio pubblico attivo nel web. Ma a quanto pare Antonella Fiordelisi non avrebbe avuto alcuna intenzione di rivedere l’ex.

Antonella Fiordelisi scorda Edoardo Donnamaria, con Gianluca Benincasa?

L’ex GFvip 7 si sarebbe concessa un trattamento in dolce compagnia di un’amica , come condiviso tra le immagini postate via Instagram, e la prima sarebbe uscita dal centro salernitano poco prima che si geolocalizzasse a mezzo social nel medesimo sito Gianluca Benincasa. Per i fan della influencer mora l’ex Gianluca avrebbe tentato invano la chance di rivedere la Fiordelisi, nella speranza di poter riallacciare i rapporti con lei anche in previsione di un ritorno di fiamma. Questo, anche perché l’ex gieffina ormai single ha chiuso la storia d’amore con Edoardo Donnamaria. E la replica al gossip di Antonella Fiordelisi, rispetto alla vicinanza palesata dall’ex Gianluca, intanto, non si risparmierebbe.

L’ex GFVIP 7 condivide un’immagine sibillina sul suo gruppo broadcast attivo via Instagram. É lo screenshot di un articolo di Fanpage, che tratta di “un’invasione di topi sul lungomare di Salerno“, in un’allusione critica all’ex fidanzato. Insomma, sembrerebbe così dirsi scontenta, Antonella, dell’avvistamento di Gianluca sospetto del tentativo per un riavvicinamento con lei, nella terra natale.











