Antonella Fiordelisi rivelazione choc/ “Flirt con Francesco Monte quando stava con..”

Antonella Fiordelisi e la confessione al GF Vip: impazza il gossip

Dopo l’ultima puntata, Antonella Fiordelisi è rimasta turbata dai tweet che ha letto Giulia Salemi, sul suo percorso al Grande Fratello Vip 2022. Molti sono stati i commenti negativi rivolti alla schermista, soprattutto riguardo la sua “relazione” con Edoardo Donnamaria all’interno della Casa.

Antonella Fiordelisi non avrebbe quindi gradito la condotta di Giulia Salemi nei suoi confronti e ha confessato ai gieffini di aver avuto un flirt con Francesco Monte “che in quel periodo aveva avuto una storia con Giulia Salemi“. Che la schermista lo abbia detto per ripicca alla nota influencer? Il web si divide e, in parte, si scaglia contro la gieffina e il suo gesto nei confronti della Salemi; altri, invece, la difendono dicendo che non era questa l’intenzione di Antonella Fiordelisi. Quale sarà la verità, verrà affrontata in puntata?

Antonella Fiordelisi confessione sull’ex Gianluca: “Provo ancora dei sentimenti ma…”

Antonella Fiordelisi è stata molto scossa dal confronto in puntata, con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Parlando con Antonino Spinalbese, la schermista rivela cosa pensa di lui: “Non mi aspettavo che Gianluca stesse così male, pensavo si stesse facendo una vita fuori. Lui mi ha fatto un po’ da fidanzato, da amico, da padre, è un po’ un punto di riferimento e ora che sono qui non ho più questo punto di riferimento.”

Antonella Fiordelisi ammette: “Io sono sicura del sentimento per Edoardo ma ho anche un sentimento per Gianluca, c’è qualcosa che mi lega a lui. Non lo amo però c’è un sentimento. È un po’ difficile ora non pensare a lui, ho tanti bei ricordi. Era comunque una storia di sei anni in cui c’era anche amicizia e complicità…” Poi conclude: “Lui è più grande di me, ha quasi 40 anni, io 24, lui pensa ad una famiglia…”

