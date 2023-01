Antonella Fiordelisi scopre in diretta che il padre Stefano si cancella da Twitter/ La reazione…

Antonella Fiordelisi, il padre si cancella da Twitter: la reazione dell’ex schermidora

Stefano Fiordelisi aveva pubblicato un tweet molto particolare, in merito a Nicole Murgia: “Comunque se la Murgia si salva, giuro che mi cancello da Twitter”. Nella puntata di ieri al Grande Fratello Vip 2022, Dana Saber è stata eliminata con il 28% di preferenze, mentre l’attrice si è salvata. A questo punto in molti utenti, erano curiosi di sapere se il padre di Antonella avesse mantenuto la sua promessa.

Nel corso della diretta, Giulia Salemi ha annunciato ad Antonella Fiordelisi che il padre Stefano si è effettivamente cancellato da Twitter. L’influencer spiega anche le motivazioni per i quali il genitore ha compiuto questo gesto suscitando la reazione dell’ex schermidora: “Ma come si è cancellato” ha detto ridendo la gieffina. A ridere della situazione anche la stessa Nicole Murgia, che è rimasta nella Casa con il 29% dei voti.

Meme e Tweet più belli della serata? Ovviamente nulla sfugge alla nostra @GiuliaSalemi93! #GFVIP pic.twitter.com/7gUuN18EFU — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2023

Antonella Fiordelisi non ha preso molto bene l’uscita della sua amica Dana Saber dal Grande Fratello Vip 2022. Dopo aver visto che Oriana Marzoli ha esultato per l’eliminazione della modella italo-marocchina, si è infuriata con lei.

L’ex schermidora, come riporta Biccy, ha offeso l’influencer spagnola: “Dipende sempre da chi le fa le cose, se l avessi fatto io con gli uomini della casa sarebbe successo un caos. Perché io ancora vengo massacrata perché un giorno ho fatto la scema con Antonino. Pensate voi, però per farvi capire. Un giorno ho fatto una cosa sbagliata e ancora mi attaccano. Quella invece si butta addosso a tutti non le dicono nulla. Hai goduto che è uscita Dana? Stai godendo, godi, godi, fai godere in tanti modi tu”. Il web non ha per nulla gradito il linguaggio con il quale la Fiordelisi ha offeso la gieffina e sono volati commenti negativi sui social.

