Antonella Fiordelisi single o fidanzata con Gianluca Benincasa?/ Lui commenta il flirt con Edoardo al GF Vip…

Antonella Fiordelisi fidanzata con Gianluca Benincasa? Lei sempre più vicina ad Edordo al GF Vip, lui commenta…

Gianluca Benincasa rompe il silenzio e commenta il flirt tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Lui sarebbe il fidanzato della concorrente del Grande Fratello Vip – e usiamo il condizionale perché la gieffina si è dichiarata in precedenza single – e ha ironizzato sull’intesa che si sarebbe venuta a creare tra Antonella e Edoardo. Come riportato dal portale The Pipol Gossip: “Gianluca Benincasa, fidanzato dell’attuale concorrente del GFvip Antonella Fiordelisi, ha commentato in modo sarcastico la vicinanza tra la ragazza ed Edoardo Donnamaria. “Sono felice se tu sei felice” scrive su Instagram pubblicando uno scatto insieme. Inoltre, anche la ‘gossippara’ Deianira Marzano, a ‘Casa Pipol’ ha confermato il loro fidanzamento”. Sui social sono in molti a pensare che Antonella stia recitando un copione e c’è chi ipotizza che dietro a tutto questo si nascondi Fabrizio Corona. Al momento non c’è nessuna prova al riguardo e lo stesso era stato detto lo scorso anno anche in relazione a Sophie Codegoni.

Antonella Fiordelisi, due di picche ad Edoardo Donnamaria?/ "Non mi fido..."

Alcuni invece sospettano che Gianluca Benincasa non sia il fidanzato di Antonella ma che il ragazzo cerchi solo visibilità per andare in televisione: “Questo vuole andare in TV per qualche ospitata altro che fidanzato di Antonella”. Un altro invece ha addirittura ipotizzato che Antonella e Gianluca avessero pianificato il tutto prima dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. A quale versione credete?

GF Vip, Gegia sbotta "Antonella Fiordelisi poveraccio chi ti si sposa"/ Nomination di fuoco: "Attaccabrighe!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Alberto De Pisis manda in confusione Antonella Fiordelisi: cosa è successo?

Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sta nascendo qualcosa ma c’è un terzo incomodo. Tra loro è spuntato Alberto De Pisis che ha ammesso di provare attrazione nei confronti di Edoardo. Nella casa del Grande Fratello Vip nascerà un nuovo triangolo amoroso? Fin dal suo ingresso Edoardo Donnamaria aveva dimostrato attenzioni nei confronti di uomini e donne ma poi in molti hanno notato un interesse forte nei confronti della Fiordelisi che all’inizio appariva dubbiosa: “Non mi fido tanto di lui perché ha fatto un po’ il piacione con tutte. Io da sola mi sento più forte”, aveva dichiarato. Tra Antonella e Edoardo potrebbe sbocciare l’amore ma la figura di Alberto De Pisis incombe tra loro. Alberto prova un sentimento verso Edoardo. Edoardo non pare ricambiare, seppur è innegabile che sia un ragazzo molto espansivo e dai modi fraintendibili. I due si sono anche scambiati un bacio sulla guancia che agli occhi degli spettatori è apparso molto intimo. “Antonella la vedo restia” dice Alberto in Confessionale, gettando delle ombre sul rapporto che i due ragazzi stanno costruendo.

Edoardo Donnamaria flirt con Antonella Fiordelisi? Sonia Bruganelli lo smonta!/ "A lui non frega nulla"

Proprio nella notte Alberto De Pisis ha però gelato Antonella Fiordelisi con una rivelazione inaspettata. Stando a quanto dichiarato da Alberto, Edoardo gli avrebbe chiesto se voleva avere un rapporto sessuale con lui: “Oggi pomeriggio, quando non ci sentivano, mi ha detto ‘io sessualmente ti piaccio? Vorresti sco*are con me?”. A seguito di quella conversazione, Antonella è scoppiata in lacrime e Edoardo le si è subito avvicinato. Antonella gli ha detto: “Non mi fido di nessuno, solo di mamma e papà e in questo momento vorrei da loro un consiglio”. Edoardo ha provato a rassicurarla dicendole che è l’unica persona che gli interessa nella casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA