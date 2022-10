GF Vip, Edoardo Donnamaria: innamorato di Antonella Fiordelisi o Alberto De Pisis?/ Scatta il triangolo?

Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sempre più vicini

Tiene banco al Grande Fratello Vip 2022 la situazione sentimentale di Edoardo Donnamaria. Il giovane volto di Forum, entrato nella Casa single, si trova al centro di alcune intriganti dinamiche che l’hanno posto sotto i riflettori del reality. In questi giorni, infatti, il ragazzo sembra sempre più vicino alla coinquilina Antonella Fiordelisi, con la quale ha instaurato un rapporto di complicità, abbracci e intime confessioni. Tutti nella Casa sembrano convinti che tra i due ci sia del tenero, e anche le immagini della diretta o i video circolanti sul web lo dimostrerebbero.

Al momento, però, nessuno dei due sembra aver fatto il passo decisivo con una dichiarazione ufficiale. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022 una clip ha messo in mostra il carattere da “farfallone” di Edoardo, che ha riservato attenzioni a più inquiline nella Casa. Attenzioni che hanno fatto ingelosire e non poco Antonella, che ha subito commentato: “Caratterialmente Edoardo mi piace tanto, ma questo lato del carattere no perché io sono molto gelosa in una relazione, quindi non penso potremmo andare d’accordo. Lo voglio tutto per me se no sto sola che sto meglio“.

Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis: l’attrazione è reciproca?

Nonostante le piccole incomprensioni in puntata, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono sensibilmente riavvicinati e tra loro è tornato il sereno. Tuttavia a mettere gli occhi sul giovane concorrente è anche un altro Vippone del Grande Fratello Vip 2022: Alberto De Pisis. Il ragazzo in questi giorni ha manifestato un forte interesse per il coinquilino, confidandosi con i compagni di viaggio e rivelando di provare attrazione: “Ho trovato un ragazzo con le caratteristiche, sì è Edoardo“.

Da un lato Antonella Fiordelisi, dall’altro Alberto De Pisis: l’avventura di Edoardo Donnamaria nel reality si sta avviando verso un doppio binario sentimentale che necessita di trovare una soluzione. Non solo l’attrazione per la giovane coinquilina, ma anche l’interesse manifestato da Alberto e che – a detta di molti fan che sognano un flirt tra i due giovanissimi ragazzi di Cinecittà – sarebbe ricambiato. In attesa di conoscere gli sviluppi sulla questione, gli equilibri sentimentali nella Casa iniziano ad entrare nel vivo.

