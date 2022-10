Antonella Fiordelisi “Sono stata tradita due volte”/ Scottante rivelazione al GFVIP…

Antonella Fiordelisi fa una confessione choc: “Tradita due volte…”

Antonella Fiordelisi ha rivelato di essere stata tradita in passato. Durante una conversazione con Luca Salatino e Charlie Gnocchi nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella si è lasciata andare a delle rivelazioni sorprendenti sul suo privato. Antonella ha infatti confidato di essere stata tradita in passato da un suo ex fidanzato di cui ha preferito non rivelare l’identità e di aver sofferto molto. Charlie Gnocchi rivolgendosi alla ragazza le ha chiesto se avesse mai sofferto in amore. La risposta della Fiordelisi ha lasciato interdetti Salatino e Gnocchi: “Sì, ho sofferto per amore due volte. La prima è stata quando ho scoperto di avere le corna”.

Antonella ha spiegato di aver scoperto il tradimento dopo che erano passati già sei mesi anche se la persona in questione aveva avuto questo atteggiamento scorretto già nel primo mese di frequentazione: “È una cosa che ho scoperto dopo sei mesi di relazione, anche se era successa il primo mese, quando stavamo agli inizi”. Antonella però è riuscita poi a perdonare quel ragazzo tanto da esserci tornata assieme. Le cose però non andarono bene perché dopo quella scoperta la relazione non fu come prima: “L’ho accettato e sono tornata con quella persona perché era palesemente pentito e ha fatto di tutto per tornare con me. Dopo però ho capito di non provare più le stesse cose. Quindi poi sono stata io a lasciarlo”.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto un rapporto intimo?

Nella casa del Grande Fratello Vip sta proseguendo la conoscenza tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Tra i due il feeling è evidente e anche gli altri inquilini se ne sono accorti. Inizialmente tra loro era nata una simpatia ma gli episodi degli ultimi giorni hanno confermato che c’è qualcosa di più. La scorsa sera Antonella ha chiesto a Edoardo: “Per te quanto è importante un bacio?”. Lui si è avvicinato, l’ha baciata e poi i due si sono anche abbracciati. Mentre erano in giardino sotto le coperte però è successo qualcosa che ha fatto storcere il naso al web. Edoardo fa uno strano movimento sotto al plaid e i loro sospiri lasciano presumere che siano andati oltre il bacio. Un gesto in particolare poi insospettisce il web.

Edoardo fa un gesto hot leccandosi il dito. Qualcuno però fa notare che Antonella e Edoardo si piacciono e che in quel gesto non ci sia nulla di strano: “Sono ragazzi, non facciamo i bacchettoni ora. Magari ha sbagliato il GF a non stoppare la scena ma io vedo 2 ragazzi che si piacciono e fanno quello che gli pare, senza ledere nessuno. Se vedi il GFVip sai che c’è pure questo, anzi in Italia sono super censurati. O preferite il bullismo?”, fa notare un utente. “Che fogna che è diventata la nostra tv”, “Esagerati, non si vede niente”, “Lo schifo”, “Vomito e mal di stomaco”, “Che schifo, no comment”, hanno scritto su Twitter altri spettatori della Casa di Cinecittà.











