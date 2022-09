Antonella Fiordelisi vittima del “branco” al GF Vip 7?/ Tutti contro di lei, ma…

Antonella Fiordelisi e Giovanni Ciacci, arriva il chiarimento

Antonella Fiordelisi torna a commentare la lite avuta con Giovanni Ciacci. Nella casa del Grande Fratello Vip 2022 la tensione è alle stelle. Giovanni Ciacci aveva criticato la Fiordelisi per la mancata accuratezza nella preparazione della tavola: “Quando ti prendi una cosa portala a termine…Mancano i bicchieri, l’acqua, i piatti, manca tutto, ma fai quel che ti pare! Non fare niente. Io non ti voglio mettere i piedi in testa perché non sono nessuno…Se ti prendi un impegno, finiscilo sennò te ne resti fuori a giocare con le altre! Serve per crescere quello che ti sto dicendo. Chi inizia un’attività la porta a termine”.

Antonella Fiordelisi ha poi cercato di difendersi dalle accuse: “Meno male che ci sono le telecamere. Tutto io devo fare però! Agli altri non dite niente! Gli altri che se ne stanno fuori a fumare. Solo con me te la prendi. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da te solo perché sei più grande di me. Perché devo fare tutto io? Fai caso anche a quello che fanno gli altri, non solo a quello che faccio io!”. Nelle scorse ore la Fiordelisi ha però spiegato che Ciacci le avrebbe chiesto scusa e Attilio Romita le ha detto: “Giovanni è una persona intelligente e ha capito che non doveva alzare la voce con te soprattutto per una stupidaggine del genere”.

Antonella Fiordelisi capro espiatorio del gruppo degli inquilini?

Antonella Fiordelisi si è confrontata con Attilio Romita sull’atteggiamento di Giovanni Ciacci. Sara Manfuso è dell’idea che Giovanni si comporti così con tutti e che non abbia preso di mira Antonella per un motivo in particolare. Antonella infatti sottolinea: “So che Giovanni è un buono ma so anche che è istintivo e impulsivo. Ho notato però che si è reso conto di aver esagerato e mi ha chiesto scusa. Lui ha paura che magari dall’esterno lo possono attaccare”. Attilio Romita ha fatto poi notare a Antonella che nei suoi confronti è subito scattata la solidarietà femminile.

Antonella Fiordelisi ha però messo il dito nella piaga: “Sono state le stesse donne che si mettono sempre in gioco”. Antonella Fiordelisi nelle ultime ore è stata spesso rimproverata per i suoi atteggiamenti anche dagli altri colleghi. Attilio sostiene che la ragazza sia stata messa sotto pressione a furia di essere continuamente ripresa. L’atteggiamento di alcuni coinquilini è molto lontano da una sincera amicizia. “Il gruppo, pur non dichiarandolo, segue le logiche del capro espiatorio” commenta Sara, avvalorando la tesi del giornalista. Antonella spiega: “La gente o mi ama o mi odia”. A difenderla ci ha pensato Carolina Marconi che, durante la lite con Giovanni Ciacci, ha ricordato a tutti che si tratta di una ragazza di soli 23 anni aggiungendo: “Ma sempre contro questa ragazza?”.











