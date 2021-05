Antonella Fiordelisi vs Francesco Chiofalo/ “Paparazzata con Akash? Single da tempo”

Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Francesco Chiofalo, ha davvero organizzato una finta paparazzata con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Akash Kumar? Queste le accuse lanciate nei giorni scorsi dal “Lenticchio” conosciuto a Temptation Island ai tempi di Selvaggia Roma. Lo scorso primo maggio, stando al racconto di Chiofalo, a pochi giorni dalla fine della relazione con Antonella dopo una storia di circa due anni, il giovane avrebbe ricevuto un video che lo avrebbe letteralmente sconvolto. Nel breve filmato che Francesco ha mostrato attraverso le sue Instagram Stories e poi diventato rapidamente virale, si vedeva una “paparazzata organizzata”. Tra le vie di Milano, la ex fidanzata Antonella si faceva fotografare in compagnia di Akash mentre quest’ultimo, rivolgendosi al paparazzo, domandava: “Il minimo garantito quant’è?”. Puntuale la replica del fotografo: “Poi si parla con il giornale… ci accordiamo! Glielo ridai un bacino perché c’è più luce qua?”.

Da qui la rabbia giustificata di Francesco Chiofalo che proprio per questa ragione si era allontanato dai social, giustificandosi e asserendo di essere rimasto sotto choc alla visione del video che immortalava un comportamento inaspettato da parte della ragazza con la quale aveva condiviso una importante storia d’amore.

ANTONELLA FIORDELISI REPLICA ALL’EX FIDANZATO FRANCESCO CHIOFALO

A distanza di qualche giorno dal durissimo sfogo di Francesco Chiofalo è giunta anche la replica della sua ex fidanzata Antonella Fioredelisi. La giovane modella e sportiva ha pubblicato tra le sue Instagram Stories il suo punto di vista rispetto a quanto raccontato da Chiofalo – sebbene lui avesse lasciato parlare le immagini dando ai suoi follower l’opportunità di commentarle – precisando che, contrariamente a quanto spiegato da Francesco, la loro relazione fosse terminata da tempo: “Ognuno può dire quello che vuole, ma non bugie. Io sono single da molto tempo e non da qualche giorno”, ha spiegato la giovane. Antonella ha quindi proseguito nel suo sfogo asserendo: “Quindi sono libera di uscire con chi voglio. Chi è intelligente capisce che una paparazzata è tale se si vuole far credere di essere fidanzati con qualcuno. Io invece ho sempre detto di essere single. Quindi dove è la paparazzata?”. Infine ha spiegato quello che sarebbe realmente accaduto con Akash Kumar asserendo: “Abbiamo semplicemente visto i paparazzi fuori e abbiamo scherzato con loro e dal video si capisce benissimo. Stiamo parlando del nulla cosmico”, smentendo ogni voce sul suo conto.

