Antonella Mosetti: “Ambra? Eravamo amiche, poi mi ha fatto una cosa grave”/ “OnlyFans? 2 mila euro per…”

Antonella Mosetti e le ruggini con Ambra Angiolini: “Era in difficoltà…”

Il panorama televisivo è spesso terreno di incontro tra stelle e meteore; personalità che restano sul piccolo schermo per primeggiare e chi invece, per propria o altrui volontà, passa a ben altri impegni. Antonella Mosetti ha avuto un’importante ascesa televisiva: partita da “Non è la Rai” fino a grandi collaborazioni. Nel passato recente la sua orbita si è spostata su altre attività ma di certo non ha perso la grinta e la verve che l’hanno sempre caratterizzata. Intervistata dal settimanale Oggi, la showgirl ha avuto modo di raccontarsi su questi e altri aspetti che la riguardano.

“Ambra? Lei non parlava con nessuno. Aveva 16 anni, un ruolo importante: temeva che glielo soffiassimo”. Inizia così Antonella Mosetti, parlando di Ambra Angiolini in riferimento ai tempi condivisi a “Non è la Rai”. “Anni dopo, quando era in difficoltà perchè un suo programma era andato malissimo, iniziò a telefonarmi. Allora lavoravo con Giletti e mi chiese se poteva scrivermi delle battute. Siamo rimaste grandi amiche per tempo; poi mi ha fatto una scorrettezza molto grave e ho chiuso il rapporto”.

Antonella Mosetti, il perchè della lontananza dalla tv e l’attività su OnlyFans

Nell’intervista rilasciata per il settimanale Oggi c’è stato spazio anche per gli aneddoti di carattere sentimentale. “Con Bettarini iniziammo a frequentarci ma prima avevo lasciato Davide Lippi, che mi aveva tradito” – ha spiegato Antonella Mosetti – “E cosa fa lui per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto; tra Stefano e Simona era finita da anni, eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: ‘E’ comunque mio marito, il padre dei miei figli’…”. A proposito della sua lontananza dalla tv, la showgirl ha invece spiegato: “Perché a dispetto della nomea che mi hanno appiccicato non ho mai accettato compromessi…”

Infine, Antonella Mosetti – sempre nell’intervista per il settimanale Oggi – ha menzionato il suo sbarco su OnlyFans: “…Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine; c’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e che mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba…”. La showgirl ha poi aggiunto: “Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Buoncompagni!”











