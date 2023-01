“Antonella sei una zo**ola”, urla fuori dal GF Vip/ Donnamaria ride, web si infuria

Arrivano insulti ad Antonella fuori dal GF Vip: la reazione di Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono riavvicinati dopo una rottura che sembrava definitiva. Qualcosa accaduta nelle ultime ore, però, potrebbe compromettere nuovamente il loro rapporto. Mentre il volto di Forum era in giardino a chiacchierare con Luca Onestini, da fuori la Casa del Grande Fratello Vip 2022 parte un coro contro la schermista.

Le urla si sentono chiaramente: “Antonella sei una zo**ola“, ma ciò che incuriosisce è la reazione di Edoardo Donnamaria che comincia a ridere. Luca Onestini gli fa notare che la sua reazione potrebbe essere inappropriata considerando che l’insulto è rivolto alla sua fidanzata. Il popolo del web si è infuriato è ha scatenato una vera e propria polemica intorno alla reazione del volto di Forum. Come la prenderà la schermista se dovesse venire a sapere cosa è accaduto? Nuova lite all’orizzonte per i “Donnalisi”?

Edoardo Donnamaria spiega perchè si è riavvicinato ad Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, dopo la rottura, si sono riavvicinati nuovamente. Sebbene entrambi abbiano specificato che non siano tornati effettivamente insieme, la realtà sembra suggerire tutt’altro. Nei fatti i “Donnalisi” passano sempre del tempo insieme, tra baci e abbracci come due fidanzati.

Edoardo Donnamaria ha svelato i motivi per i quali si è avvicinato di nuovo alla schermista: “Una chimica come ce l’abbiamo io e lei non può essere una cosa di carne e basta, sono convinto che ci sia altro. La verità è che la sera, quando non c’è nessuno in giro, lei si calma e diventa un’altra persona, lei da sola con me è un’altra persona. Siamo così, ognuno fa quello che gli pare, poi se sentiamo questa spinta irrefrenabile nello stare insieme lo faremo. Non riusciamo a fare diversamente”.

