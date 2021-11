Antonello Pisu, papà Nicola Pisu/ Chi è e che lavoro fa: “Aveva un’altra famiglia…”

Quella di Nicola Pisu è la storia di un uomo che dopo tante difficoltà vuole riprendersi la sua vita. Può farlo grazie all’aiuto della madre, Patrizia Mirigliani, mentre suo padre Antonello Pisu è una figura di cui ha dovuto fare a meno a causa della sua assenza. I due vivono infatti da tempo un rapporto difficile e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 non ha mai nascosto il dolore per questa lontananza. All’interno della Casa ha pure scritto una lettera al padre confessandogli il suo desiderio di capire le ragioni della sua assenza. Sperava che così avrebbe suscitato una reazione in lui, ma anche stavolta le sue aspettative sono state deluse. Di fatto, si sa davvero poco del padre, che si tiene lontano dalle luci dei riflettori e del mondo dello spettacolo.

Dunque, quel che si sa di Antonello Pisu è che un imprenditore trentino, è più giovane dell’ex moglie Patrizia Mirigliani, che non ha supportato quando il figlio ha avuto problemi di tossicodipendenza. Ma il 32enne proprio grazie al sostegno della madre è riuscito ad uscire da quel tunnel.

Chi è Antonello Pisu e cosa fa il papà di Nicola

Nicola Pisu è legatissimo alla mamma, che ha saputo sostenerlo nel momento in cui era tossicodipendente. Il giovane, invece, non è mai riuscito a instaurare un grande legame con il papà, complice anche la distanza: “Lui vive a Trento, aveva un’altra famiglia. Io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata sola” – ha raccontato la figlia dell’ex patron di Miss Italia.

Difficile per lui dimenticare il comportamento che ha avuto nel momento in cui lui stava tentando di superare il suo problema con la droga. Era stata proprio Patrizia Mirigliani a parlare del legame mai del tutto decollato tra il papà, imprenditore, e il figlio: “Certe volte lo ha aiutato, certe volte ha lasciato. Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre”.

