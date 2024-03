Antonello Tom Maltese, chi è il superstite Costa Concordia a The Voice/ “Così la musica mi ha salvato”

Il musicista Antonello Tom Maltese si esibisce a The Voice Senior 2024 ricordando il dramma del naufragio della Costa Concordia

Antonello Tom Maltese ha trascorso anni suonando e cantando sulle navi da crociera, permettendogli così di viaggiare per il mondo grazie alla sua passione per la musica. Tuttavia, nel 2012 ha vissuto il dramma del naufragio della Costa Concordia. “Adesso apprezzo la vita ancora di più”, afferma Antonello.

Prima di esibirsi a The Voice Senior 2024 sulle note di Piazza Grande, il settantenne concorrente fa eco a quei momenti struggenti e rende omaggio alle vittime del naufragio. “Sono arrivato allo scoglio al Giglio e qui voglio ricordare chi non c’è più, lasciando da parte la negatività. Porterò un po’ di sorrisi e improvvisazione jazz perché la vita dovrebbe essere come il jazz”.

Antonello Tom Maltese, dalle navi da crociera al palco di The Voice Senior 2024: “Con la musica mi sono salvato”

Antonello Tom Maltese conquista tutti, anche se i coach impiegano un po’ di tempo a girarsi. D’Alessio spiega che all’inizio l’esibizione sembrava un’imitazione di Lucio Dalla, ma poi ha riconosciuto il talento del concorrente. È quindi su D’Alessio che cade la scelta di Antonello Tom Maltese.

Il musicista condivide anche con i coach la sua disavventura: “Per salvarmi mi sono dovuto gettare in mare, ripetendo a me stesso di mantenere la calma. Mentre nuotavo, la musica mi ha salvato: mi è venuto in mente un pezzo che avevo suonato in precedenza e ho raggiunto l’isola del Giglio, riuscendo a salvarmi”.

