The voice senior 2024, 4a puntata/ Diretta e concorrenti: Enrico Pogorelz, che voce! Conquista i coach e…

Diretta The Voice Senior 2024: commento live puntata 8 Marzo

Le audizioni al buio di The Voice Senior 2024 continuano con nuove emozionanti performance. Marida entra nel team di Arisa con la sua esibizione di ‘Testarda’, mentre per Michele non c’è spazio nonostante i consigli di Gigi. Gli applausi sono tutti per Enrico Pogorelz, un ex sportivo che, nonostante un incidente a sedici anni, sfoga tutta la sua energia nel canto. “Ho avuto parecchi incidenti, ma sono qui per dimostrare la mia passione per la musica”, racconta Enrico.

Brian Bullard, chi è il concorrente di The Voice che danzò con Heather Parisi a Fantastico 4/ "Una gioia"

Dopo una potente esibizione con ‘I Changed My Mind’, tutti i coach vogliono Enrico nel loro team. Alla fine, Enrico opta per Loredana Bertè, sorprendendo tutti. La quarta puntata di The Voice Senior 2024 si chiude così, coi quattro coach che sono ormai ad un passo dal completare le proprie squadre. The Voice Senior torna la settimana prossima con una nuova puntata… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Antonello Tom Maltese, chi è il superstite Costa Concordia a The Voice/ "Così la musica mi ha salvato"

Gigi D’Alessio ritrova l’amico Ciro a The Voice Senior 2024

Dopo Claudia Bruni, è la volta di Ciro Sciallo a The Voice Senior 2024, che si esibisce con ‘Quanno chiove’ di Pino Daniele. Anche se D’Alessio vorrebbe avere il concorrente nel suo team, ammette di conoscerlo e di aver instaurato un rapporto di amicizia, consigliandogli quindi di scegliere un altro team per evitare critiche sul favoritismo. Entriamo quindi nella fase clou di questa quarta puntata con l’ottantenne romano Marcello, che stupisce tutti con la sua esibizione di ‘Just a gigolò’, ma riceve solo l’attenzione di Gigi D’Alessio.

The Voice Senior 2024, un giusto mix fra dilettanti e ‘Ora o mai più’/ Da Erminio Sinni a Mario Rosini

Prima della pausa pubblicitaria, in studio arrivano le mimose e Antonella Clerici ne approfitta per lanciare un messaggio semplice quanto condivisibile: ‘viva le donne’. Dopo la pausa pubblicitaria, si riparte con Larry Franco, sessantaduenne che porta Buonasera signorina di Fred Buscaglione.(Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Claudia è incantevole a The Voice Senior 2024

Da Marco Massa a Brian Bullard di Brian e Garrison. La diretta della quarta puntata di The Voice Senior 2024 si accende con nuovi affascinanti concorrenti e nuove storie dalle mille emozioni. Il primo si esibisce con Father and son di Cat Stevens ma non lascia il segno, infatti non si gira nessuna. Gigi D’Alessio spiega che Brian è stato impreciso nell’intonazione. Tocca a Bernardo a The Voice Senior, che spiazza tutti con una potente esibizione sulle note di Impressioni di settembre della Premiata Forneria Marconi.

Il livello si alza notevolmente con Claudia Bruni, una sessantenne che dimostra una brillantezza di una ragazzina. E sulle note di I Will Survive di Gloria Gaynor fa il pieno di applausi e consensi. La scelta ricade su Loredana Bertè, dopo un lungo tentennamento dettato dal pressing di Arisa. Gran colpo per la Bertè: ha preso in squadra un gran talento. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Arisa e Bertè, duetto super a The Voice Senior 2024! E Antonello Tom Maltese…

Tante emozioni in questa quarta puntata di The Voice Senior 2024. Anche se siamo solo agli inizi della serata, abbiamo già storie emozionanti e concorrenti di grande talento. Tra questi c’è il musicista Antonello Tom Maltese, superstite del naufragio della nave da crociera Costa Concordia, che condivide il suo vissuto in questa esperienza. “La musica ci fa vivere e ci salva”, commenta commosso Gigi D’Alessio, riflettendo sulle storie dei primi concorrenti della serata. Tra un’esibizione e l’altra, uno dei momenti più rock è l’energico duetto tra Arisa e Loredana Bertè sulle note di ‘Mare D’Inverno’.

La coppia offre uno spettacolo coinvolgente e regala grandi emozioni a tutto il pubblico di The Voice Senior 2024. Tocca poi ad un altro concorrente, Marco Massa, un chitarrista che illumina con la sua passione per la musica. “Sei stato bravissimo”, dice Clementino. D’Alessio non si è girato e spiega perché: “Suonando così bene la chitarra mi hai distratto dalla voce”. Alla fine va nel team di Loredana Bertè. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Angela Bini, che intesa con Loredana Bertè!

Angela Bini è la prima concorrente di questa quarta puntata di The Voice Senior 2024. “Mi definisco un artista dello sport, insegno educazione fisica ma non mi è mai bastata la scuola. Ho voluto creare un mondo di sogni, aprendo scuola di danza e pattinaggio, nel frattempo ho messo al mondo quattro figli”, racconta l’aspirante cantante. “I miei figli sono la spiegazione ad un matrimonio che purtroppo è saltato, dopo quasi trentadue anni. E’ stato terribile”, ha detto prima di salire sul palco.

Dove si esibisce sulle note di Sono solo parole, incantando la giuria. Onestamente a noi non ha fatto lo stesso effetto, le qualità però ci sono. La scelta di Angela Bini ricade su Loredana Bertè, con la quale inizierà un percorso affascinante e ricco di sfide. Occhi lucidi ed emozioni a non finire per Angela, buona la prima. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Nuovi talenti si scaldano in vista della quarta puntata di The Voice Senior 2024

Benvenuti a tutti per una nuova emozionante puntata di The Voice Senior 2024! Commentiamo insieme la quarta puntata in diretta su Rai 1, con nuovi talenti che promettono di emozionare i coach Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa! Dopo tre puntate di Blind Auditions che ci hanno regalato momenti indimenticabili e voci straordinarie, siamo curiosi di vedere cosa ci riserverà questa serata. I coach dovranno ancora una volta affidarsi esclusivamente al talento vocale degli aspiranti concorrenti, senza lasciarsi influenzare dall’aspetto esteriore.

E che dire degli ascolti delle prime tre puntate? Un vero trionfo per The Voice Senior, che ha saputo conquistare il pubblico italiano con oltre 3.5 milioni di telespettatori per ogni episodio e uno share sempre in crescita. Un risultato che conferma il grande successo e l’apprezzamento del pubblico per questo format che celebra la musica e il talento senza età. Sarà interessante vedere se questa quarta puntata riuscirà a mantenere il trend positivo degli ascolti e a regalarci ancora momenti magici… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

The Voice Senior 2024: anticipazioni e diretta quarta puntata

Venerdì 8 marzo, in prima serata, Antonella Clerici conduce la quarta puntata di The Voice Senior 2024. Il talent show di Raiuno continua a portare a casa ascolti importanti incollando davanti ai teleschermi milioni di telespettatori. Merito della conduzione semplice e genuina di Antonella Clerici, dei talenti che, ogni settimana si mettono in gioco sul palco, ma anche dei giudici, bravi a divertire, ma anche ad emozionare.

Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Arisa rappresentano il punto di forza di The Voice Senior. Oltre a competere tra loro per la formazione della squadra migliore, si emozionano nell’ascoltare le storie dei concorrenti lasciandosi andare, spesso, alle lacrime e a racconti intimi e personali che colpiscono profondamente il pubblico. Anche questa sera, così, torneranno ad accomodarsi sulle poltrone rosse per scegliere gli ultimi concorrenti delle proprie squadre.

The Voice Senior 2024: i concorrenti

La quarta puntata di The Voice Senior 2024 è dedicata alle Blind Audition. I giudici, di spalle, sono chiamati a scegliere i concorrenti basandosi esclusivamente sul potere della voce. A propria disposizione hanno due strumenti fondamentali ovvero il “Blocco”, che impedisce ad un altro coach di scegliere il concorrente e il tasto “Seconda Chance” che consente ai giudici di far cantare nuovamente un concorrente qualora non fosse stato scelto da nessuno durante la prima esibizione.

Attualmente, le squadre sono così composte: Bartolomeo Iossa, Mario Rosini, Filippo Lico, Gabriella Ferlito, Antonio Martini, Elisabetta Candelieri, Donatella Chiabrera e Massimiliano Rigacci per Arisa. Sonia Zanzi, Vincenzo Biascioli, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti, Rita Begher, Giuseppe Maragno, Francesco Scarcelli, Gianluca Calzolari e Leonardo Dotto De’ Dauli per Clementino. In quella di Gigi D’Alessio abbiamo Paola Battistata, Cristiana Ameli, Roberto Catanzaro, Elisa Puddu, Danilo Amerio, Massimo Malfatti e Benito Madonia. Infine, nella squadra di Loredana Berté ci sono Vittorio Centrone, Antonella Grattarola, Antonella Clementi, Luisa Capaccioli, Sandro Bertolini e Roberto Testini.

Come vedere in diretta streaming The Voice Senior

Imperdibile appuntamento con The Voice Senior 2024, dunque, per questa sera, alle 21.30 su Raiuno, subito dopo il quotidiano appuntamento con Affari Tuoi. Il talent show condotto da Antonella Clerici, tuttavia, può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay tramite sito o applicazione disponibile per ogni dispositivo mobile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA