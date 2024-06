Antonello Venditti choc: “Pensai suicidio, mi salvò Lucio Dalla”/ “Separazione da Simona Izzo? Parla lei già”

Antonello Venditti confessione choc: “Volevo suicidarmi avevo troppa paura”

Al Corriere della Sera ha concesso un’intervista lunga e toccante Antonello Venditti dove si è sbilanciato su aspetti privati parlando di un difficile periodo che ha dovuto affrontare subito dopo la separazione da Simona Izzo. In quel periodo ha pensato più volte al suicidio ma per fortuna a salvarlo, in tutti i sensi, c’è stato una amico vero Lucio Dalla. E proprio al grande artista bolognese anni dopo dedicò il brano Ci vorrebbe un amico’. Le sue canzoni, infatti, sono tutte, o quasi, autobiografiche.

Antonello Venditti ha confessato: “Lucio mi salvò la vita, al tempo della mia separazione. Fu lui a capire che mi dovevo allontanare da Roma, e così per due anni vissi al castello di Carimate, in Brianza, dove venivano i più grandi artisti italiani a incidere i loro dischi. Pino Daniele, i Pooh, Fabrizio De André.” E poi ha aggiunto: “Tutto mi faceva paura. Paura di me stesso. Della mia fragilità. E anche di salire sul palco. Paura di non essere amato. Più volte pensai di farla finita. Magari schiantandomi in macchina. Poi temevo di far del male agli altri. Avrei potuto centrare un albero. Ma guidavo troppo bene…” Fu nuovamente Lucio Dalla ad aiutarlo, gli trovò una casa a Roma e lo convinse a riprendere i concerti.

Per Antonello Venditti la separazione da Simona Izzo è stata molto dolorosa e difficile da superare. Alla domanda sul perché è finita però ha tagliato corto con una frecciatina: “Ne parla già lei, fin troppo” Sul loro figlio Francesco, invece, ha confessato che tipo di padre è stato: “Sì. Anche da lontano, telepaticamente. Con mio figlio ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d’onda. Un fisico quantistico le direbbe che è possibile.” Ed alla fine ha lanciato un’altra stoccata all’ex: “È più un Venditti che un Izzo; e questo mi basta.”

La storia d’amore tra Antonello Venditti e Simona Izzo è stata abbastanza turbolenta. I due hanno un figlio, Francesco, ma i loro rapporti sono praticamente nulli. A riferirlo è stata tempo fa la stessa regista e doppiatrice, sposata da quasi trent’anni con Ricky Tognazzi, che lo raccontò a Generazione Z, aggiungendo inoltre che il cantautore l’ha tradita spesso.











