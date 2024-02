Simona Izzo spiazza: “Tradita da Antonello Venditti, ecco con chi”/ “Ad Eleonora Giorgi dedicò brano”

Simona Izzo confessa: “Ecco con chi mi ha tradito Antonello Venditti, dedicò una canzone ad Eleonora Giorgi”

Nei mesi scorsi Simona Izzo in un’intervista concessa a Dagospia si è lasciata andare a delle rivelazioni spiazzanti. Ha ammesso che la causa della fine del matrimonio con Antonello Venditti furono i continui tradimenti. La coppia non si parla da anni ed i rapporti tra i due lei li ha definiti non pessimi ma inesistenti. Adesso, l’attrice e regista è stata ospite nel programma di Monica Setta Donne al Bivio (nella puntata che andrà in onda sabato 24 febbraio) e stando a quanto riporta l’Ansa ha approfondito l’argomento rivelando con chi l’ha tradita Antonello Venditti.

Nel dettaglio, infatti, Simona Izzo ha confessato che Antonello Venditti l’ha tradita con molte donne del mondo dello spettacolo. “Sono stata tradita dal mio primo marito Antonello Venditti. A volte ho scoperto dalla tv che gli piacevano alcune donne o che aveva con loro uno speciale feeling.” ha premesso la regista che poi ha aggiunto: “Fossero stati anche solo tradimenti mentali, ci restai male. Ma non potevo non comprendere l’interesse di Venditti verso una splendida Eleonora Giorgi a cui lui dedicò la canzone Eleonora. Capii invece dalla tv che a Venditti piaceva Manuela Arcuri. Era bellissima e a lui piacevano le donne che avevano un décolleté pronunciato.”

Durante l’intervista concessa a Monica Setta nel talk Donne al Bivio, è stato chiesto a Simona Izzo se ha perdonato i tradimenti di Antonello Venditti: “Con Venditti non ci parliamo da anni, da quando lui mi ha bloccato sui social. Se lo perdono? No, non posso perdonare un uomo che a 70 anni blocca la sua ex su whatsapp. Ma l’ho amato e resta il padre del mio unico figlio. Anche se l’amore della mia vita è e sarà solo Ricky”.

Ed a proposito del marito Ricky Tognazzi, Simona Izzo ha confessato che è stata lei quasi ad obbligare Ricky Tognazzi a sposarla facendosi portare da Roma a Nizza e che lui accetto perché è sempre stato un gran signore. Lo ha definito l’unico vero amore della sua vita con cui ha condiviso quasi quarant’anni di amore.

