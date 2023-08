Antonello Venditti e Francesco De Gregori, annunciato l’ultimo atto del tour/ Il “Gran Finale” in autunno

Antonello Venditti e Francesco De Gregori, altre 7 date tra novembre e dicembre

Declinare la passione per la musica passa per approcci, idee e modi di approcciare all’arte sempre più differenti. Per i grandi artisti una delle vie tanto inflazionate quanto produttive è forse quella di unire gli intenti; di dare vita a duetti imperdibili e carichi di emozioni nuove. Hanno forse seguito tale assunto Antonello Venditti e Francesco De Gregori quando lo scorso anno hanno impreziosito l’estate italiana con un tour condito dai brani più iconici dei due cantautori.

Com'è morta Francesca Gobbi, moglie di Francesco De Gregori/ La malattia e i dettagli dei funerali a Roma

Dopo il grande successo ottenuto dall’estate 2022 con il tour congiunto, Antonello Venditti e Francesco De Gregori – come riporta La Repubblica – sono pronti a bissare l’esperienza regalando ai fan per il prossimo autunno nuove imperdibili date. L’evento è stato pubblicizzato come “Gran finale”; un nostalgico epilogo che emozionerà milioni di appassionati con i brani più rappresentativi dei due cantautori.

Chi sono Marco e Federico, figli Francesca Gobbi e Francesco De Gregori/ Una famiglia "baciata" dalla musica

Antonello Venditti e Francesco De Gregori, l’iconico tour tra nord e sud dell’Italia

Il “Gran Finale” di Antonello Venditti e Francesco De Gregori partirà dal prossimo mese di novembre da Bari, precisamente il giorno 16. Seguiranno altre 6 date distribuite in tutto il mese di dicembre; dal 2 al 23 passeranno da Torino, Milano Bologna, fino a Brescia, Rimini e con l’atto conclusivo a Roma. Come per gli eventi già visti nel corso dell’anno in corso e di quello precedente, i due cantautori saranno accompagnati da una band fatta di grandi musicisti; da Danilo Cherini alla tastiera a Paolo Giovenchi alle chitarre.

Antonello Venditti, ex mogli e grandi amori/ Il rapporto turbolento con l'attrice Simona Izzo dopo che...

In attesa di assaporare l’atto conclusivo del tour congiunto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, non si arrestano invece gli eventi programmati per l’estate ancora in corso. Come riporta La Repubblica, il duo sarà impegnato fino al prossimo 4 ottobre viaggiando a colpi di musica in tutto il Paese da nord a sud. I due cantautori daranno dunque seguito ancora per molto tempo a quel sodalizio nato nel lontano 1972 con l’album Theorius Campus. Da allora, entrambi hanno continuato a scrivere pagine inestimabili della cultura musicale italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA