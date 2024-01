Antonello Venditti e Simona Izzo, genitori di Francesco Venditti/ “Orgoglio portare avanti il loro credo”

Antonello Venditti e Simona Izzo, genitori di Francesco Venditti

Antonello Venditti e Simona Izzo sono i genitori di Francesco Venditti, attore e doppiatore sia al cinema che in televisione. Dopo la separazione dei genitori, quando lui aveva appena due anni, ha deciso di seguire le orme della madre e lavorare nel mondo della recitazione. Dunque, rinunciò alla possibile carriera nel mondo della musica, quella che invece ha portato al grande successo papà Antonello. Nonostante la nomea di figlio d’arte, ha sempre cercato di smarcarsi dai nomi importanti dei suoi genitori e di costruire da sé la propria strada professionale.

In un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nel maggio 2021, Francesco Venditti aveva così parlato del rapporto con i suoi genitori e del prezioso insegnamento ricevuto: “Per me è sempre stato un motivo d’orgoglio portare avanti il loro credo che poi è il credo dell’amore“. E aveva aggiunto: “Sono delle personalità abbastanza impegnative in questo senso, piene di sé…”.

Francesco Venditti: “Papà presenza costante“. E sulla mamma: “C’è sempre“

Parlando di papà Antonello, Francesco Venditti ha rivelato di aver sempre sentito la sua presenza nonostante i numerosi impegni che spesso lo tenevano lontano da casa: “Non ricordo il primo suo concerto che ho visto, però ho un ricordo nitidissimo di casa sua a Trastevere, che poi è diventata casa mia, dei miei figli e di mia moglie. Mio padre è riuscito a darmi tante cose anche senza volerlo. Mi ha dato una presenza costante, sapevo che c’era anche quando non c’era e questo mi dava forza“.

Soffermandosi invece sul rapporto con mamma Simona Izzo, sempre nel corso dell’intervista a Serena Bortone, l’attore l’aveva elogiata per la sua straordinaria presenza nell’economia della famiglia, sia come mamma che come nonna dei suoi 4 figli: “Simona c’è sempre, siamo stati anche un po’ troppo viziati. Lei è una mamma e una nonna che c’è sempre“.











