Chi è Antonia Nocca di Amici 2024: la cantante si racconta tra sogni e fragilità

Antonia Nocca è l’ultima allieva arrivata nella classe di canto di Amici 2024. In un filmato, la 19enne originaria di Napoli si è raccontata, parlando di famiglia, di sogni per il futuro ma anche delle sue fragilità. Antonia è molto legata ai suoi genitori, mamma Carmen e papà Pino, e a sua sorella Lorenza, che si è trasferita a Bologna per seguire gli studi universitari. “Sono come mamma, siamo due pazze, siamo spontanee e non ce ne frega niente.” ha raccontato la giovane cantante.

“Io sono abbastanza vera, dico ciò che voglio dire e questo però è un difetto, perché non va sempre a mio favore. – ha spiegato ancora Antonia Nocca, sottolineando così alcune sue fragilità – Sono insicura e non sono per nulla competitiva, perso che la competizione è solo con me stessa. Solo che non vinco mai, anche se spero qui di farlo. Qui dentro però la forza di volontà o la cacci o la cacci, e io devo cacciarla perché mi è sempre mancata.”

Antonia Nocca: “Ecco cosa desidero dopo Amici”

Facendo un tuffo nel passato, la 19enne di Amici 2024 ha spiegato di aver sentito la passione per la musica sin da piccolissima: “È sempre stata dentro di me. Il canto è una delle poche cose che mi fa vivere per me, io sono nata per fare questo. Amici potrebbe rappresentare tutte le cose che ho sempre voluto.” ha spiegato.

Antonia ha le idee già molto chiare su ciò che desidera per il suo futuro musicale e non: “Uscita da qui vorrei riuscire a non fregarmene di quello che pensano gli altri, perché mi mandano giù. Essere anche più matura nel mio rapporto con gli altri, anche perché questo potrebbe farmi stare meglio con me stessa”, ha concluso.

