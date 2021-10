Antonietta e Pia, mamma e figlia Raffaella Fico/ Gf Vip 2021: “Eravamo inseparabili”

Quello tra Raffaella Fico, la mamma Antonietta e la figlia Pia era un legame unico. Per la showgirl sua madre era la sua migliore amica, ma è stata una figura fondamentale anche nell’aiutarla a crescere la piccola nata dalla relazione con Mario Balotelli. Ne ha parlato la stessa Raffaella nel corso delle precedenti puntate del Grande Fratello Vip 2021, leggendo alcune parole che aveva scritto per la mamma morta nel 2020. Momenti emozionanti sono stati anche quelli in cui ha raccontato la nascita della figlia e l’amore che la lega alla bambina. «Io, mamma e Pia vivevamo insieme ed eravamo inseparabili».

Tanti i ricordi ai quali ora può affidarsi, come al momento in cui con mamma Antonietta e il fratello Francesco lasciarono l’ospedale di Napoli dove era nata proprio Pia. Il momento fu ritratto da Chi in una foto in cui compare proprio mamma Antonietta con la nipote avvolta nelle copertine.

Raffaella Fico: i valori di mamma Antonietta alla figlia Pia

Pia Balotelli sta crescendo con i valori tramandati da mamma Antonietta alla figlia Raffaella Fico. Nata il 5 dicembre 2012, è molto legata al padre, proprio come voluto dalla showgirl, che ha lottato per questo nonostante gli attriti avuti in passato con l’ex fidanzato. Pia è un nome insolito per una bambina, infatti in molti si sono chiesti il motivo per il quale ha fatto questa scelta, ma è la conferma della fede religiosa di Raffaella Fico, che infatti è molto devota a Padre Pio, come tutta la sua famiglia. A lui chiese protezione per la figlia in un momento chiaramente difficile per la donna, che non poteva contare sul sostengo di Mario Balotelli.

Le cose però nel tempo sono cambiate, infatti ora il calciatore stravede per la piccola, che in passato è scesa in campo per difendere il padre quando è stato vittima di razzismo. «Non ascoltarli, sono stupidi», gli avrebbe detto in un messaggio per consolarlo, a conferma dei valori importanti che le sono stati insegnati.

