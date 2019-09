ANTONIETTA FRAGASSO/ 4ª a Miss Italia, è una delle single di Temptation Island Vip

Antonietta Fragasso è una delle tredici single donne di Temptation Island Vip. Antonietta ha 21 anni e nel 2018 si è classificata quarta a Miss Italia. Originaria di Foggia, è molto legata alla sua famiglia, composta da madre Giovanna, padre Salvatore e sorella Grazia. Sin dall’infanzia pratica l’equitazione, dimostrando particolare bravura in questo sport. In tasca ha un diploma all’istituto tecnico amministrativo, ma la sua vera passione sono gli animali. Per questo motivo, all’università, ha mutato decisamente percorso con la decisione di iscriversi a Veterinaria. Un altro dei suoi hobby è quello per il bricolage. Antonietta passa gran parte del suo tempo libero facendo lavoretti nella sua abitazione. La sua bellezza non passa affatto inosservata: grazie ad essa, a soli 20 anni, si è classificata prima a Miss Foggia ed è poi approdata a Miss Italia.

La vita privata di Antonietta Fragasso

Forte del successo ottenuto al concorso di Jesolo, Antonietta Fragasso prova a partecipare a Temptation Island Vip. Della sua vita sentimentale si sa poco e niente: fino a poco tempo fa era fidanzata con Antonio Francesco Collecchia, fino a che i due non si sono detti addio con l’ultima foto postata su Instagram. Attualmente, lui e Antonietta non si seguono più. Quanto al lavoro, la giovane miss fa la modella e ha sfilato per alcuni brand di abiti da sposa. Tra gli altri marchi con cui ha collaborato figurano Biancaluna, Atelier Rafyva e Carbone chic. Oltre a guadagnarsi la corona di Miss Foggia, ha conquistato anche il titolo di Miss Kissimo Biancaluna. Nel suo curriculum c’è spazio per una piccola esperienza da conduttrice, ottenuta nell’ambito dell’ultima tappa pugliese di Miss Italia. Non si sa se voglia fare o meno la showgirl, come buona parte delle sue colleghe “belle”. A giudicare dal percorso di studi, però, le sue ambizioni sono ben altre.

Antonietta Fragasso, l’approdo a Temptation Island Vip

A Temptation Island Vip, Antonietta Fragasso avrà l’arduo compito di indagare nella psiche dei fidanzati, per scoprire se sono fatti o meno per quella relazione. Si tratta della sua prima volta a Mediaset e del suo primo programma televisivo a tutti gli effetti. Antonietta è consapevole del suo fascino, che però non ama ostentare. La sua “parabola” preferita è la seguente: “Ci sono due mele, una bellissima, perfetta e dunque risulta molto invitante, poi c’è l’altra, meno bella e per niente invitante. Nel momento in cui le affetti entrambe, e le assaggi, ti accorgi che quella meno bella è in realtà succosa e buonissima, mentre quella bellissima risulta, paradossalmente, marcia all’interno”. Una morale che le piace sottolineare, anche se nel suo caso non vale di sicuro.



