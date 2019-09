Miss Italia 2019, finale/ Diretta e vincitrice: 80 finaliste, giuria di qualità e ospiti

Miss Italia 2019, chi sarà la vincitrice della finale?

Cresce l’attesa per la finalissima di Miss Italia 2019, il concorso di bellezza che quest’anno festeggia 80 anni. Un’anniversario davvero speciale siglato dal ritorno in Rai dello storico concorso che andrà in onda venerdì 6 settembre 2019 su Rai1. A condurre il concorso Alessandro Greco con la complicità di Tosca D’Aquino. L’edizione numero 80 del concorso si preannuncia davvero rivoluzionaria con una serie di novità che riguardano proprio le fasi della gara. Alla finale arriveranno 80 ragazze, proprio come gli anni del concorso, ma a differenze delle altre edizioni quest’anno ci sarà un’inaspettata possibilità anche per le aspiranti Miss eliminate. Da 80, infatti, solo in 2 arriveranno alla fase finale a cui si aggiungere una terza aspirante vincitrice che sarà ripescata tra le 78 concorrenti eliminate. A decidere chi sarà la “miss eliminata” a rientrare in gioco sarà una giuria di qualità composto da solo donne: Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Eleonora Daniele e Lorena Bianchetti e dalla madrine Gina Lollobrigida.

Miss Italia 2019, ospiti e novità: da Milly Carlucci a Peppino Di Capri

La finale di Miss Italia 2019 sarà una grande festa, non solo dedicata alla bellezza, ma anche alla musica e all’intrattenimento. Diversi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico: a cominciare da Milly Carlucci, la regina del sabato sera di Raiuno, pronta a rispondere alle domande delle Miss, mentre ospiti musicali Fausto Leali, Peppino Di Capri e Benji e Fede. Un’altra novità del concorso numero 80 di Miss Italia è l’assenza di una giuria tecnica. La reginetta più bella d’Italia, infatti, non sarà votata da nessuna giuria, ma soltanto dagli italiani. Spetterà al pubblico da casa, tramite il televoto, votare la Miss 2019. Il concorso di Miss Italia non è tale senza una polemica.

Miss Italia 2019, la polemica: Sevmi Tharuka Fernando e le accuse degli haters

In queste ore, infatti, una aspirante Miss in corso è finita nel mirino degli haters per via del colore della pelle. Si tratta di Miss Veneto Sevmi Tharuka Fernando, che sui social è stata accusata semplicemente per le sue origini cingalesi. “Tu non rappresenti i canoni di bellezza italiana, non meriti di partecipare a Miss Italia” ha scritto un hater alla aspirante Miss numero 62, nata e cresciuta in Italia ma con origini dello Sri Lanka. Le critiche hanno fatto stare male la ragazza come ha raccontato a Fanpage: “Ho avuto un ripensamento sulla mia partecipazione quando mia mamma ha pianto per le critiche. Ma ora sono qui, non si torna indietro”. A starle vicino in questo delicato momento Denny Mendez, la prima Miss di colore: “mi è stata molto vicina. È stato incredibile, lei è la prima ragazza di carnagione scura a vincere Miss Italia ed è stato un grandissimo sostegno. Mi auguro che queste idee cambino, non si può andare avanti così in un Paese multietnico, troppe persone starebbero male”.

Chi sono le 80 finaliste di Miss Italia 2019?

Ecco i nomi e numeri delle finaliste del concorso di Miss Italia di quest’anno: N.1 ALESSANDRA BOASSI N.2 CHIARA SAVINO N.3 CAROLINA STRAMARE N.4 CECILIA BERNARDIS N.4 CECILIA BERNARDIS, N.5 JENNIFER PAVESI, N.6 ELISA CHECCHIN, N.7 MARIALAURA CACCIA, N.8 GIULIA LEONARDI, N.9 VIRGINIA AVANZOLINI N.10 CHIARA GORGERI, N.11 LEILA ROSSI, N.12 GIULIA CIARLANTINI, N.13 FRANCESCA PERSIANI, N.14 FLAVIA NATALINI, N.15 ANGELA ETIOPE, N.16 CHRISTINE FEGATILLI, N.17 GIADA PEZZAIOLI, N.18 ANNALISA ALFIERI, N.19 MARIA ZITO, N.20 SERENA PETRALIA, N.21 BENEDETTA CASCIANO, N.22 GIORGIA PIANTA, N.23 ALICE MOCENNI, N.24 SOFIA SILVANA PLESCIA, N.25 SUSANNA GIOVANARDI, N.26 GIULIA NORA, N.27 SIMONA VIOLA, N.28 LETIZIA SANTULLO, N.29 ILARIA DEL VESCOVO N.30 ILARIA PETRUCCELLI, N.31 MARIA TERESA CORSO, N.32 MARIANNA MONTAGNINO, N.33 SOFIA RACCANELLO, N.34 SABRINA BALDI, N.35 LINDA VOLPI, N.36 ERICA FILOSA, N.37 MYRIAM MELLUSO, N.38 MARIKA SETTE, N.39 MARTINA PAGANI, N.40 IZABELA LAMALLARI, N.41 JENNY STRADIOTTO, N.42 FRANCESCA LICINI, N.43 GAIA FOGLINI, N.44 CHIARA FILIPPI, N.45 FLORIANA RUSSO, N.46 GAIA MARINI, N.47 CLER BOSCO, N.48 MATILDE CECCHI, N.49 ALESSIA DEL REGNO, N.50 LAURA TORTORICI, N.51 VALENTINA MURA, N.52 IRYNA NICOLI, N.53 ALESSIA ORLANDI, N.54 ANGELICA CAMPANELLA, N.55 MARIA GABRIELLI, N.56 LUCILLA NORI, N.57 COSMARY FASANELLI, N.58 IDA BILANCIA, N.59 ANGELA SETTE, N.60 JESSICA GENOVA, N.61 MARIAGRAZIA DONADONI, N.62 SEVMI THARUKA FERNANDO, N.63 GIORGIA VITALI, N.64 FRANCESCA TRAMICE, N.65 CATERINA DI FUCCIA, N.66 MARIA CAMPANIELLO, N.67 ANTONIETTA MOLLICA, N.68 GIULIA VITALITI, N.69 ERICA CESTE, N.70 ALESSIA PASQUALON, N.71 ELEONORA MEZZANOTTE, N.72 GIULIA D’ORLANDO, N.73 ALESSIA LAMBERTI, N.74 CATERINA MARTELLI, N.75 EMILY BOLOGNESI, N.76 TERESA ANNA FUSCO, N.77 VALENTINA PESARESI, N.78 FEDERICA FONISTO, N.79 GRETA BIANCHI, N.80 LUCREZIA TERENZI,



