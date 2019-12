ANTONINO CHEF ACADEMY/ Eliminato e diretta 10 dicembre: ospite Umberto Bombana

ANTONINO CHEF ACADEMY, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE

Martedì 10 dicembre, in prima serata, Sky Uno, trasmette il quinto e penultimo appuntamento con Antonino Chef Academy, il cooking show di Antonino Cannavacciuolo che, nei panni di un insegnante, cerca di trasformare gli allievi dell’Accademia in veri e propri chef capaci di lavorare nelle cucine di importanti ristoranti. Tra i concorrenti, il vincitore porterà così a casa la possibilità di poter cominciare a lavorare nell’ambita cucina del ristorante Villa Crispi. Il gran finale è ormai alle porte e i concorrenti ancora in gara, per poter staccare il biglietto per l’ultima puntata, dovranno superare tre complicate sfide. Per ogni prova, i concorrenti riceveranno un punteggio. Al termine della terza sfida, i vari punteggi verranno sommati per stilare una classifica. Chi avrà ottenuto il punteggio più basso dovrà lasciare l’Accademia ad un passo dalla finale. Anche questa sera, Cannavacciuolo non sarà solo. Ad affiancarlo ci sarà lo chef pluristellato Umberto Bombana, rappresentante della cucina italiana nel mondo.

LE PROVE DI ANTONINO CHEF ACADEMY

Quali prove dovranno affrontare gli studenti di Antonino Chef Academy in questo penultimo appuntamento? Accanto a Cannavacciuolo ci sarà suo padre Andrea Cannavacciuolo. Lo chef, così, svelerà ai ragazzi alcuni aneddoti della sua vita prima di passare alle prove vere e proprie. La prima, sulle tecniche di cucina, sarà incentrata sull’estetica del piatto e sulle regole per un impiattamento perfetto. Il test fuori sede si svolgerà nella cantina vinicola del Castello di Castellengo. Gli allievi dovranno degustare un Nebbiolo, un Nebbiolo rosato e un Erbaluce creando poi un menù a tre portate. Nel test di approfondimento dedicato alla cucina globale, infine, i concorrenti dovranno soddisfare l’esigente palato di Umberto Bombana, chef sette stelle Michelin che chiederà agli allievi di Cannavacciuolo di realizzare dei piatti prelibati e assolutamente perfetti utilizzando i sei ingredienti che porterà lui stesso. Al termine delle tre prove, un altro concorrente lascerà l’accademia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA