Antonino e Ginevra, lungo bacio in studio al GF Vip/ Signorini: “Sono senza parole”

Antonino Spinalbese ritrova Ginevra Lamborghini: l’abbraccio al GF Vip

Antonino Spinalbese è ufficialmente eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il concorrente ha perso al televoto contro Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. Tuttavia, prima di lasciare per sempre il gioco, ha ricevuto una bellissima sorpresa in cortiletto: ad attenderlo per tornare a casa, infatti, c’è nientemeno che Ginevra Lamborghini. L’ex concorrente è subito corsa verso di lui ad abbracciarlo e, mentre erano stretti l’uno tra le braccia dell’altro, il pubblico in studio è esploso in applausi e in cori al grido di “bacio!“.

Donnamaria offende Antonino e attacca Sonia Bruganelli/ "Uno che si scop* mezza casa è l'uomo perfetto?"

Anche Alfonso Signorini sottolinea il calore del pubblico per la coppia: “Qua in studio è tutta un’esplosione“. Spinalbese commenta la sua eliminazione parlando del suo percorso al fianco di Ginevra, iniziato con lei e ora concluso al suo fianco: “Mi sembra doveroso andare via con lei: ho iniziato con lei e finisco con lei“. La complicità che i due hanno sempre dimostrato nella Casa è palese anche in questa circostanza, quando la Lamborghini gli scocca un bacio sulla guancia che manda in visibilio il pubblico. “Siamo timidini” il commento della ragazza a seguire.

Donnamaria affronta Antonino al GF Vip/ "Antonella ti ha usato per farmi ingelosire"

Antonino e Ginevra, appassionato bacio in studio: il video

A seguire, Alfonso Signorini si sofferma su un conto rimasto in sospeso tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Una promessa particolare che la cantante aveva fatto all’hairstylist, quella di portarlo a Pomezia una volta che si sarebbero ritrovati fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022. “Andiamo a Pomezia?” si chiede Spinalbese, che aveva inizialmente mostrato scetticismo sulla proposta qualche settimana fa. A quel punto il conduttore sgancia la bomba di gossip, spianando la strada alla possibile relazione sentimentale tra i due: “Ti do la notizia: Ginevra è single e quindi puoi andare a Pomezia“.

Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese/ La rivelazione di Belèn Rodriguez: "Mi chiama papà"

La coppia, ora che si è ritrovata, ha tutta l’intenzione di non perdersi ma di proseguire la conoscenza anche fuori dalla Casa. A dimostrare la grande complicità e l’interesse che li lega è anche il loro ingresso in studio a fine puntata, in seguito al quale Antonino scocca un lungo bacio in bocca a Ginevra. Il pubblico in visibilio ha applaudito a suon di urla e cori, con Alfonso Signorini che è rimasto spiazzato da questo gesto in diretta tv: “Sono senza parole“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA