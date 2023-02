GF Vip, Antonino: “Io e Ginevra a Pomezia? No, ci andrà da sola”/ “Non so nemmeno…”

Al Grande Fratello Vip 7 si fanno importanti promesse, Ginevra ad Antonino: “Nino, tempo fa ti dissi che ti avrei portato a Pomezia…”

Al Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese ha da poco festeggiato il suo 28esimo anno di età. Per l’occasione un aereo davvero speciale ha sorvolato la casa più spiata di Cinecittà, era da parte di Ginevra Lamborghini e, sullo striscione, aveva un’enigmatica scritta: “Nino, noi due sappiamo, happy birthday, Ginevra”. I Gintonic sono rimasti sbalorditi da questo gesto della Lamborghini che, in merito al messaggio, ha dato spiegazioni durante la diretta.

Antonino Spinalbese lascia il GF Vip?/ Giaele lo sbugiarda: "Lo dici da 4 mesi ma..."

Alfonso Signorini l’ha infatti interpellata chiedendole delucidazione sul significato del messaggio e lei, prontamente, è intervenuta e, rivolgendosi ad Antonino, ha detto: “Nino, tu ti ricordi sempre male le cose, ma ti ricordi un po’ di tempo fa ti dissi in veranda che per il tuo compleanno, il primo febbraio, ti avrei portato a Pomezia”. Antonino ha subito risposto con ironia: “Non mi eliminano, cosa dobbiamo fare”. Ancora Ginevra: “Io non potevo venirti a prendere per portarti a Pomezia così ti ho scritto -Noi due sappiamo-, perché noi sappiamo che appena esci un giro a Pomezia ce lo andremo a fare. Te l’ho soltanto ricordato”. Ecco allora i ringraziamenti di Antonino: “Mi ha fatto davvero piacere, soprattutto riceverlo da te”.

Antonino Spinalbese, scoppia il "video-gate" sul web/ Cos'ha visto fuori dal GF Vip?

Grande Fratello Vip 7, Antonino Spinalbese ammette di non voler andare a Pomezia con Ginevra Lamborghini: “Non so nemmeno dove sia…”

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 7, allo scambio di battute tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini su Pomezia, l’entusiasmo dei Gintonic ha davvero raggiunto i massimi storici. “Cosa dovranno fare a Pomezia? Che sia una promessa d’amore!?”, si chiedono tutti i telespettatori. L’entusiasmo dei Gintonic è però durato poco, non passa una notte che, ahimè, chiacchierando con Andrea Maestrelli, Antonino smente tutto il “caso Pomezia”, mostrando come forse in puntata abbia reagito così per pura strategia e ammettendo che di Pomezia… Non ricorda proprio nulla!

Antonino Spinalbese contro Donnamaria/ "Voleva rendere Antonella il nemico al GF, è come vendersi la madre"

Ma andiamo con ordine, il bel parrucchiere era con Andrea quando quest’ultimo gli domanda: “Che roba è Pomezia?”. Ecco la risposta di Antonino: “Non ne ho idea non so neanche dove sia”. Andrea: “È qua vicino, può essere paracadute perché la fanno i lanci”. Ecco allora la frase dell’ex della Rodriguez che mostra come, di Pomezia, e forse di Ginevra, non gli importi molto: “Non lo so mi ha detto che dobbiamo andare a Pomezia ma credo non ci sia niente in realtà là a Pomezia. Mi sa che ci andrà da sola a Pomezia”. I Gintonic sono rimasti molto delusi dalle parole di Antonino e, per rinfrescarli la mente, armati di smartphone, hanno ritrovato l’esatto momento della promessa tra i due, ecco qui il video…













© RIPRODUZIONE RISERVATA