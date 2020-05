Antonino Monteleone inviato Iene a processo/ Caso David Rossi: accusa di diffamazione

Pubblicità

Antonino Monteleone a processo per un servizio realizzato per “Le Iene”. L’inviato è stato rinviato a giudizio con l’accusa di diffamazione aggravata ai danni dell’avvocato Michele Briamonte, secondo quanto riportato dall’Ansa. Lo ha deciso il gup di Torino Silvia Salvadori. La vicenda risale al novembre 2017, quando venne trasmesso in tv, su Italia 1, un servizio in cui la figura dell’ex consigliere di amministrazione di Banca Mps e managing partner dello Studio Grande Stevens veniva accostata alle vicende legate alla morte di David Rossi, il responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena che è morto in circostanze non ancora del tutto chiare. Secondo l’accusa, formulata dalla Procura di Torino attraverso il pm Livia Locci, Antonino Monteleone avrebbe assemblato in maniera artificiosa alcune dichiarazioni rese dai soggetti intervistati, e registrate segretamente, montandole in modo da ottenere una rappresentazione che non sarebbe veritiera dei fatti. Il giudice ha inoltre ammesso la costituzione di parte civile, presentata dall’avvocato Nicola Menardo.

ANTONINO MONTELEONE A PROCESSO PER DIFFAMAZIONE

«Lo scopo di questa iniziativa giudiziaria è quello di contrastare fake news che non hanno nulla a che vedere con la verità», ha dichiarato l’avvocato Nicola Menardo, come riportato dall’Ansa. Sulla vicenda del rinvio a giudizio di Antonino Monteleone è intervenuto anche Davide Parenti, ideatore e capo degli autori del programma “Le Iene”. «Non ci preoccupa il rinvio a giudizio. Perché prima di andare in onda facciamo verifiche molto accurate», ha dichiarato ai microfoni dell’AdnKronos. Inoltre, ha assicurato che impiegano più tempo «a fare verifiche con gli avvocati» che a realizzare il programma. Nessun commento sui social da parte del diretto interessato, Antonino Monteleone, mentre la notizia, rilanciata oggi da Dagospia, è stata ritwittata da Selvaggia Lucarelli, che è sempre stata molto critica nei confronti del programma di Italia 1 e così pure in quelli dell’inviato che ora deve rispondere dell’accusa di diffamazione aggravata nei confronti dell’avvocato Michele Briamonte.



