Antonino Sciuto/ Chi è l’ex fidanzato ricercato per l’omicidio di Vanessa Zappalà

Una giovane 26enne di Catania è morta nella nottata di ieri dopo aver ricevuto alcuni colpi di pistola sparati molto probabilmente dall’ex fidanzato. Le forze dell’ordine dell’etneo hanno infatti diffuso una foto segnalazione del ricercato, tale Antonino Sciuto, 38enne, che sarebbe appunto proprio l’ex compagno della vittima, Vanessa Zappalà. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alcuni testimoni avrebbero indicato nell’ex fidanzato l’autore della sparatoria, e pare che questi non si fosse rassegnato alla fine della relazione con la sua ex, di 12 anni più giovane.

Vanessa Zappalà uccisa a colpi di pistola dall’ex/ Acitrezza, le denunce per stalking

Il 38enne lavora come rivenditore di auto a San Giovanni La Punta, e i carabinieri hanno diffuso due foto segnaletiche, una con la barba e una senza, di modo da favorire la sua cattura. L’uomo si trovava al volante di un’auto quando si è avvicinato a Vanessa, mentre la stessa era ad Aci Trezza in compagnia di alcuni amici: la ragazza pare volesse parlare con l’ex compagno ma questi ha estratto una pistola ed ha iniziato a sparare senza alcun preavviso. A fare fuoco, così raccontano i testimoni, gli amici che si trovavano con la vittima.

Uccide moglie e figlia, poi si suicida/ La telefonata al 118: "Non trovo lavoro"

ANTONINO SCIUTO, PRESUNTO OMICIDA 26ENNE DI CATANIA: FOTO SEGNALETICHE DIFFUSE DAL 112

Probabile che si tratti di una sorta di film già visto, in quanto il ragazzo era stato denunciato per stalking dalla sua ex, ed inoltre la procura della repubblica di Catania aveva ottenuto la misura degli arresti domiciliari mentre ad oggi era sottoposto al divieto di avvicinamento.

Una scena già vista quindi, così come scrivono oggi sui social le amiche della vittima: «Quante volte ti mandavo messaggi, “stai attenta Vane ho paura” — le parole di un’amica su Facebook — e tu “tranquilla non mi fa niente è solo geloso. Facevi solo casa e lavoro, una ragazza tranquilla”». In corso numerosi posti di blocco in tutta la zona con l’obiettivo di individuare il presunto omicida, attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

Madre trova con un'app la figlia e il marito/ Scopre che sono morti in un incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA