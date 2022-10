Antonino Spinalbese accusa Edoardo Donnamaria di averlo aggredito/ Cosa è successo

Antonino Spinalbese aggredito da Edoardo Donnamaria? Ecco cosa è successo

Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria non sembrano riuscire ad andare d’accordo, la tensione tra i due è palpabile, soprattutto dopo le nomination. Il parrucchiere non ha accettato di essere votato dal volto di Forum e lo ha insultato pesantemente.

Ormai è chiaro che tra i due le cose sono pronte ad esplodere da un momento all’altro, infatti, Antonino Spinalbese ha raccontato di essere stato aggredito da Edoardo. Secondo l’ex di Belen l’assistente di Forum avrebbe gli avrebbe dato una spallata mentre erano in magazzino. Ciò che è accaduto non è stato visto dai telespettatori; alcuni pensano che possa essere tutta una stregati del parrucchiere per mettere in cattiva luce Edoardo, agli occhi del pubblico da casa. Questa dichiarazione sarà sicuramente affrontata in studio, con la speranza che si faccia luce sul mistero.

Antonino Spinalbese, le parole di Edoardo Donnamaria dopo la nomination

Antonino Spinalbese è stato nominato da Edoardo Donnamaria e non l’ha presa bene. Tra i due ci sono stati diversi scontri verbali e non sembra esserci tregua in vista.

Il volto di Forum, ha rivelato perchè ha deciso di nomninare l’hair stylist a Carolina Marconi e Antonella Fiordelisi: “Ho nominato Antonino perchè mi sembra la persona più falsa. Anzi la più incoerente ed era solo una sensazione che mi è venuta vedendo come mi guarda quando ci parlo, come si sente superiore e notando il suo atteggiamento da precisino e una delle mie qualità più grandi è vedere le persone e la reazione che ha avuto dopo che l’ho nominato me l’ha confermato. Questo è Antonino e non quello dei primi giorni”. Tra i due non c’è ancora stato un chiarimento, anzi, il clima sembra peggiorare notevolmente. Ci sarà un confronto serrato durante la puntata di stasera? Non rimane che attendere.

