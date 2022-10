Edoardo Donnamaria: “Antonino Spinalbese è falso”/ “Si sente superiore e…”

Edoardo Donnamaria contro Antonino Spinalbese

Dopo l’ottava puntata del Grande Fratello vip 2022, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria sono sempre più lontani. Edoardo non crede affatto all’immagine mostrata finora da Antonino e, dopo la reazione che quest’ultimo ha avuto per la sua nomination, è sempre più convinto che il vero Antonino sia quello che ha perso la pazienza attaccandolo pesantemente con una nomination. In giardino, dopo essersi riappacificato con Antonella Fiordelisi,

Edoardo ha svelato a Carolina Marconi che voleva nominare Antonino prima ancora di scoprire del massaggio che gli aveva fatto Antonella. Una versione confermata anche da Daniele Dal Moro. Edoardo, poi, ha spiegato a Carolina tutti i motivi che l’hanno spinto a nominare Antonino e a non fidarsi totalmente di lui.

Edoardo Donnamaria: “Il vero Antonino è quello di questi giorni”

“Ho nominato Antonino perchè mi sembra la persona più falsa. Anzi la più incoerente ed era solo una sensazione che mi è venuta vedendo come mi guarda quando ci parlo, come si sente superiore e notando il suo atteggiamento da precisino e una delle mie qualità più grandi è vedere le persone e la reazione che ha avuto dopo che l’ho nominato me l’ha confermato. Questo è Antonino e non quello dei primi giorni”, ha detto Edoardo a Carolina Marconi e Antonella Fiordelisi.

Edoardo ha confermato la motivazione data durante le nomination. Antonino, nel frattempo, continua ad attaccarlo anche dopo il racconto di Antonella che ha svelato di aver fatto pace con Edoardo. Nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022 ci sarà la resa dei conti tra i due?

