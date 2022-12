Antonino Spinalbese accusa Nikita Pelizon/ “Vi dico cosa ha fatto di notte”

Antonino Spinalbese attacco a Nikita: le sue parole

Antonino Spinalbese non ha mai dimostrato simpatia nei confronti di Nikita Pelizon, sin dai primordi del Grande Fratello Vip 2022. Le acque sembravano essersi placate, ma l’hair stylist ha ripreso a parlare male della modella con gli altri inquilini della Casa.

Come riporta Biccy, Antonino Spinalbese dichiara: “Mi dicono ‘basta fare così dai basta nominarla nomina altri’. Ma siete fuori di testa, basta? Inutile dire cosa mi ha fatto di male, è una storia lunga e non c’ho nemmeno più voglia di ripeterla. Ho una mia storia e piano, piano la stanno capendo tutti. Adesso la cosa però si è placata perché lei ha Onestini. Però non è che sono felice se lei sta male per lui, assolutamente. A te piace? Piace tanto a tutti anche fuori da qui. Eppure devi vedere come si posiziona bene sotto le telecamere. E non dire di no, l’ho vista io proprio. Ero nel letto a fianco a lei. Poi vi dico cosa ha fatto di notte. Dovresti vedere che scena da Oscar che ha fatto, sì proprio una scenetta da Oscar. Ma adesso non mi va di stare qui a parlare di Nikita.”

Nikita Pelizon e Edoardo Donnamaria in lacrime per Luca e Antonella/ "Mi sento scema"

Antonino Spinalbese contro Nikita: “Ha fatto una scena da Oscar”

Continuando il discorso con gli altri inquilini, Antonino Spinalbese ha accusato Nikita Pelizon di essere falsa e interessata solo alle telecamere. L’hair stylist ha raccontato un episodio con protagonista la modella, durante la notte per ribadire cosa pensa di lei.

Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini é fidanzata?/ "Pronto a dire la verità.."

Come riporta Biccy, Antonino Spinalbese dichiara: “La scena da Oscar di cui parlo? Io ero accanto a lei in camera, è passato Luciano per dirmi ‘ti ho messo i pantaloni al loro posto’. Io ho fatto finta di dormire perché non volevo rispondergli e cercavo di addormentarmi. Hanno spento le luci, lei è arrivata, mi pare avesse discusso con Onestini, si è messa nel letto. La telecamera era puntata giù nell’armadio di Oriana. Si vede che lei si stava struccando. Appena ha visto che la telecamera si girava, lei invece che stare sdraiata si è raggomitolata facendo quella triste. Dai mi sono detto ‘ma perché capitano tutte a me e la becco sempre?’. Vi giuro che l’ho visto”.

Attilio smaschera Ginevra e avverte Antonino/ "Se è fidanzata? A me lo ha detto..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA