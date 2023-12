Belen Rodriguez attacca Antonino Spinalbese: “Ho vinto la lotteria con i bugiardi”/ Velenosa bordata social!

Belen Rodriguez smonta Antonino Spinalbese: “Ho vinto la lotteria con i bugiardi“

Feste natalizie decisamente infuocate per Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, protagonisti negli ultimi giorni di un botta e risposta al veleno che non è affatto passato inosservato. Tutto sarebbe nato da uno sfogo social dell’hairstylist, che si sarebbe lamentato di non aver potuto trascorrere con la figlia Luna Marì il giorno di Natale, né tantomeno l’imminente Capodanno. Sfogo che non ha affatto trovato d’accordo la showgirl, che ha seccamente replicato invitandolo ad occuparsi di sua figlia per tutto l’anno, e non solo durante le feste natalizie.

Il botta e risposta ha alimentato le tensioni tra i due ex coniugi, con la conduttrice che avrebbe addirittura avanzato l’ipotesi di portarlo in tribunale poiché stufa delle sue bugie. La situazione ad elevata tensione prosegue ora con un nuovo attacco all’ex, arrivato in risposta ad un commento social di un utente, che le ha domandato come facesse a stare insieme a Spinalbese. Velenosa e pungente la risposta di Belen: “Eh sa mentire meglio di quanto voi non crediate. Ho vinto la lotteria con i bugiardi io!“. Il riferimento è anche a Stefano De Martino?

Belen Rodriguez in questi giorni è un fiume in piena e, dopo aver mantenuto un atteggiamento equilibrato nonostante i gossip sul suo conto, ha deciso di non trattenersi più e raccontare tutta la sua verità. La bordata social ad Antonino Spinalbese è durissima e, proprio in questo periodo, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio sulle delusioni amorose ricevute dai suoi ex, compreso Stefano De Martino e i presunti tradimenti di lui.

Anche il conduttore Rai è di recente finito nel mirino della Rodriguez, con una frecciatina sulle Instagram stories in riferimento alle presunte corna da lui ricevute. La guerra con gli ex è più aperta che mai e, dopo aver giocato in difesa per tutto questo tempo, Belen ha deciso di passare direttamente all’attacco.

