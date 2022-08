Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 da single?/ “Finita la storia con Giulia Tordini”: il gossip

Antonino Spinalbese di nuovo single? Fan spiazzati dalla fine della storia…

Antonino Spinalbese entrerà da single nella casa del Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belen Rodriguez si era gettato a capofitto in una nuova relazione con Giulia Tordini. I due erano stati paparazzati più volte assieme, tra baci appassionati ed effusioni reciproche. Tutto lasciava pensare che le cose tra loro andassero bene. Invece oggi il portale The Pipol Gossip ha annunciato la rottura tra Antonino Spinalbese e Giulia Tordini. A quanto pare, Antonino vorrebbe concentrarsi sulla prossima avventura che lo vedrà protagonista nella casa del Grande Fratello Vip. Al momento non si conoscono i dettagli della rottura tra Spinalbese e Tordini.

Nelle scorse settimane non si era vociferato di una crisi tra di loro e la notizia della rottura è apparsa come un fulmine a ciel sereno. La coppia era uscita allo scoperto a luglio mentre si trovava in vacanza a Forte dei Marmi. Dopo la fine della storia con Belen, Antonino aveva faticato a ritrovare la serenità in amore. Ora però era apparso sereno al fianco di Giulia La Tordini, 31 anni, è una designer di gioielli e sorella di Giorgia, fashion designer e socia in affari di Gilda Ambrosio, che a sua volta ha avuto un flirt con Stefano De Martino. Giulia e Spinalbese avevano deciso di non pubblicare scatti di coppia sui loro profili social. Evidentemente i due avevano intrapreso una conoscenza che però si è subito sfilacciata.

Antonino Spinalbese concorrente ufficiale del GF Vip, l’indizio social

Alfonso Signorini aveva confermato qualche settimana fa la presenza di Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni che circolavano da un po’ di tempo sono state confermate. Il direttore di Chi e conduttore del reality Alfonso Signorini aveva mostrato un mazzo di chiavi e un cellulare sui social , tutto accompagnato da una didascalia simpatica: “Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”. Le stesse immagini erano apparse qualche tempo fa sul profilo Instagram di Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez sembra non aver preso affatto bene la notizia e secondo quanto riportato da Alessandro Rosica sembra che abbia minacciato l’ex compagno. Alfonso Signorini ha poi però smentito questa notizia. Antonino Spinalbese entrerà però da single nella casa del Grande Fratello Vip. La sua presenza potrebbe portare scompiglio nel cuore di qualche concorrente e chissà che magari non trovi l’amore proprio dentro la casa.

Sul portale Pipol Gossip si legge: “Antonino Spinalbese, dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez sembrava aver ritrovato l’amore con la director Giulia Tordini. I due erano stati paparazzati più volte tra baci appassionati, vacanze ed effusioni. Il loro rapporto sembrava procedere bene. Ma le storie talvolta si possono anche esaurire nel giro di poco. E tra la bella Tordini e l’ex di Belen, era arrivato il momento di dirsi addio. Nel frattempo Spinalbese desidera solo archiviare le relazioni vissute, pensando soltanto al suo futuro: il ‘Grande Fratello Vip’. A settembre, infatti, lo vedremo sotto i riflettori del reality nella casa più spiata d’Italia. Belen, come vi avevamo già raccontato, pare non essere troppo felice di questa scelta per paura che la figlia, Luna Marì, possa finire al centro del dibattito. Spinalbese dal canto suo sembra non curarsi di questo particolare, desiderando solo il momento di mettersi in gioco oltrepassando la porta rossa del Gfvip”.

