Antonino Spinalbese esce allo scoperto con Giulia Tardini/ Baci appassionati e…

Antonino Spinalbese ha dimenticato Belen Rodriguez. L’ex compagno di Belen è stato pizzicato a Forte dei Marmi al mare in compagnia della nuova compagna Giulia Tordini. Qualche mese fa Spinalbese era stato paparazzato in compagnia di Helen Prestes e al Settimanale Chi aveva confidato: “Sto cercando attimi che mi facciano bene, non do certezze”. L’intesa con Giulia appare evidente anche se al momento non è facile capire se si tratti di un qualcosa di passeggero. Nelle foto apparse sul Settimanale Chi, Antonino Spinalbese bacia appassionatamente per le strade di Forte dei Marmi la nuova compagna Giulia. Lei è la figlia di Piero Tordini, il noto designer di scarpe e sorella di Giorgia che ha fondato, con Gilda Ambrosio il brand The Attico. Anche Giulia vive di moda e infatti sono suoi, infatti, i gioielli Leda Maderan, marchio creato, nel 2019, dalla giovane in onore di sua nonna Leda Madera Marta Spinucci dopo la laurea allo IED di Milano.

Giulia è una vera it-girl milanese e nel suo profilo Instagram, seguito da oltre 100.000 followers, non mancano scatti negli stessi luoghi frequentati da Spinalbanese. Antonino Spinalbese aveva però già svelato qualcosa su questa nuova frequentazione condividendo sui social alcuni dettagli della sua nuova fiamma. Non solo una collana con la rosa dei venti ma anche i tatuaggi ben in vista e un braccio con un gioiello. Ora le foto pubblicate sul Settimanale Chi confermano che anche Spinalbese ha voltato pagina.

Antonino Spinalbese sarebbe pronto a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante le minacce della sua ex Belen Rodriguez, Antonino avrebbe accettato di partecipare al reality. L’hairstylist avrebbe deciso di cogliere al volo questa opportunità sfidando così l’argentina. Belen aveva infatti fatto sapere di non essere particolarmente contenta per l’ingresso di Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip tanto da averlo diffidato di raccontare qualcosa sul loro rapporto invitandolo a non nominare nemmeno la figlia Luna Marì. Belen Rodriguez avrebbe addirittura imposto un veto a Spinalbese. “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”, avrebbe detto la showgirl.

Una richiesta che appare difficile da accogliere considerando che Spinalbese è particolarmente legato alla figlia Luna Marì che è stata la sua forza quando ha scoperto di avere una malattia autoimmune al pancreas pochi mesi fa. Gli amici di Spinalbese l’avrebbero fatto ragionare consigliandogli di partecipare. Il reality è pur sempre una vetrina e potrebbe permettergli di avere nuove opportunità televisive. Sembra che Spinalbese ci abbia riflettuto tanto che si mormora sia ad un passo dalla firma del contratto.











