Antonino Spinalbese, allarme Covid-19 al GF Vip?/ “Non sento i sapori” ma…

Antonino Spinalbese ha il covid? Il gieffino risulta negativo ma è allarme nella Casa

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è entrato anche il Covid-19 e quattro concorrenti sono risultati positivi: Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. La produzione, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’isolamento dei concorrenti che hanno contratto il virus; gli altri, invece, sono sottoposti a continui controlli. Ad accusare sintomi c’è anche Antonino Spinalbese che mette tutti in allarme.

L’hair stylist dichiara di non sentire i sapori, tuttavia il tampone è risultato negativo: “Non ce l’ho, ho le placche e basta ma io non sento i sapori. Stamattina ho mangiato un biscotto e non ho sentito nulla“. Oriana lo consola e parla di un semplice raffreddore; diversa invece è la reazione di Daniele Dal Moro. Il gieffino non è sembrato per nulla contento ed essendo ipocondriaco ha aggiunto: “Io nel dubbio che voi siate positivi non voglio avere rapporti con nessuno di voi”. Poi il modello veronese ha sottolineato che se qualcuno risultasse positivo, lui preferirebbe uscire dal GF Vip piuttosto che affrontare una quarantena di 10 giorni.

daniele che appena vede antonino gli chiede che ci facesse li ✈️ #gfvip pic.twitter.com/hhUmg4pe0T — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) November 13, 2022

Antonino Spinalbese paura per il Covid-19, Daniele Dal Moro gira con una bandana come mascherina

Nonostante le rassicurazioni di Antonino Spinalbese sul fatto che il tampone fosse negativo, Daniele Dal Moro è apparso sempre più agitato. L’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato ai suoi coinquilini di soffrire di ipocondria e questa situazione del Covid-19 nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, lo rende irrequieto.

Dopo che Antonino Spinalbese ha dichiarato di non sentire più i sapori, il gieffino è entrato nel panico e ha cominciato a girare con una bandana che fungerebbe da mascherina. Il web vedendo la scena comica si è divertito molto, anche se Daniele Dal Moro non sembra affatto rilassato.

