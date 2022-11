Antonino Spinalbese allarme covid?/ “Gli autori hanno paura dei miei sintomi”

Antonino Spinalbese dorme isolato al GF Vip: ecco perchè

Antonino Spinalbese, nelle ultime ore, ha confessato di non sentire più i sapori; al gieffino è stato fatto il tampone ma è risultato negativo. L’hai stylist ha solo delle placche alla gola che, probabilmente, hanno compromesso il senso del gusto ma gli autori sono comunque preoccupati e gli hanno chiesto di dormire nel container da solo.

A svelare questa decisione degli autori è Antonino Spinalbese che, come riporta Biccy, a Oriana Marzoli dice: “Non so se posso dormire qui. Giuro che non lo decido io se stare qui o andare di là. Se non ci credi vai in confessionale e gli chiedi se posso. Tanto dopo ti chiamano e glielo chiedi. Siccome io ho avuto i sintomi, loro hanno paura… Mi hanno detto ‘sappi che devi andare a dormire nel container’. E quindi io…” L’influencer spagnola, infatti, aveva chiesto all’ex di Belen di dormire insieme, ma lui ha rifiutato a causa di ciò che ha imposto la produzione. Oriana avrà creduto a ciò che le ha raccontato Antonino Spinalbese?

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Oriana Marzoli ha avuto un confronto con Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro. Il modello dopo aver visto il bacio tra l’influencer e l’hai stylist dichiara: “Non cambia il mio modo di pensare. Per il mio modo di intraprendere una conoscenza con una persona ho bisogno che ci siano dei modi di fare, ma se non ci sono, non sono un ragazzo che vede una persona e perde la testa. Non ho nulla contro Antonino, abbiamo sempre cercato di mantenere un rapporto”.

A questo punto, Oriana Marzoli replica: “Non è stato un gioco, mi volevo divertire e non mi andava di scegliere perchè non stavo facendo la tronista e basta“. Poi l’influencer spagnola alla domanda di Alfonso Signorini su chi sceglie tra Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, risponde: “Perchè me lo chiedi se è ovvio? Per Antonino, perchè non si fa problemi e mi fa divertire“.











