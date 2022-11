Triangolo Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli/ Lei sceglie…

Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: confronto a tre

Al Grande Fratello Vip 2022 è il momento del triangolo Daniele Dal Moro, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. “Non mi fido, a me piacciono le persone libere. C’è un’unica cosa che non sopporto: quando mi sento preso per il culo” – dice Daniele che precisa una battuta infelice sul ceto sociale – “in quel momento eravamo a tavola e stavamo scherzando con Edoardo e non era assolutamente un modo per ferirla o attaccarla, tra l’altro io e lei abbiamo parlato e le avevo raccontato una parte importante della mia vita, non volevo essere offensivo. Stavamo scherzando”.

Oriana dice la sua: “secondo me Daniele, anche se lui non lo vuole accettare gli ha dato molto fastidio vedermi scherzare con Antonino. Non è per quello che dici, ma per come ti comporti e gli atteggiamenti che hai. Ti ha dato fastidio e non solo a me”. A confermare le parole della modella venezuelana è anche Antonino: “si, credo di si”.

Daniele sulla simpatia tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese dice: “mi sono arrabbiato perchè per me Oriana non è sincera e le ho chiesto di lasciarmi stare”, ma Antonino ribatte “le ho chiesto di essere sinceri fino a quando mi sono detto che se una persona deve essere ferita o infastidita, non mi va di giocare”.

Alfonso Signorini mostra un filmato in cui si capisce che c’è stato un bacio tra Antonino e Oriana, ma Daniele precisa: “non cambia il mio modo di pensare. Per il mio modo di intraprendere una conoscenza con una persona ho bisogno che ci siano dei modi di fare, ma se non ci sono, non sono un ragazzo che vede una persona e perde la testa. Non ho nulla contro Antonino, abbiamo sempre cercato di mantenere un rapporto” Oriana cerca di spiegare la sua: “non è stato un gioco, mi volevo divertire e non mi andava di scegliere perchè non stavo facendo la tronista e basta”. Signorini allora domanda: ” chi ti piace di più tra i due?”, ma la modella replica “perchè me lo chiedi se è ovvio? Per Antonino, perchè non si fa problemi e mi fa divertire”. Daniele precisa: “Alfonso per come sono fatto io, a me non va di conoscere Oriana sia che ci fosse oppure no Antonino. Lei piangeva per me dopo un giorno, ma non ci credo”.

