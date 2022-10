Antonino Spinalbese attacca gli autori del GF Vip/ “Non c’è il filmato della spallata? Tutte caz*te”

Antonino Spinalbese accusa Edoardo di averlo aggredito, ma gli autori non hanno filmato

Antonino Spinalbese ha discusso pesantemente con Edoardo Donnamaria, durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022. Il parrucchiere ha svelato pubblicamente che il volto di Forum lo avrebbe aggredito con una spallata in magazzino. L’ex di Belen lo aveva anche raccontato, prima della diretta serale, ai suoi inquilini anche se i telespettatori non sono riusciti a vedere nulla di tutto ciò.

Al momento di conoscere la verità, però, Alfonso Signorini ha annunciato che non ci sono filmati che provano tali accuse: “Il filmato della spallata, non c’è per una ragione: perchè non è realizzato. Non è che quello che voi fate nella Casa 24 ore su 24 venga costantemente ripreso“. Come l’avrà presa Antonino Spinalbese la giustificazione del conduttore?

Antonino Spinalbese furioso contro gli autori del GF Vip e Alfonso Signorini

Antonino Spinalbese, dopo che Alfonso Signorini ha annunciato l’assenza del filmato della presunta aggressione, si infuria con gli autori e il conduttore.

Durante la pubblicità, il gieffino non crede alla spiegazione che gli è stata data in merito: “Devo stare in silenzio perchè in questo momento qua io sono agitato e potrei dire delle cose vere ma che possono essere giudicate in un altro modo. Edoardo ha detto delle cose pesanti ha fatto delle cose pesanti e non ci sono i video… “Come ben voi sapete non è possibile vedere ovunque”. Tutte delle gran caz*ate, ci sono due telecamere, sono solo stron*ate. C’è una telecamera davanti la porta, dai. Secondo te non ho visto quella telecamera? Sono scemo? Dovrei stare zitto? Forse dovrei stare zitto, so che sto andando contro la furbizia”. Sembra proprio che Antonino Spinalbese non abbia creduto alla giustificazione di Alfonso Signorini, ci sarà un confronto anche con il conduttore? In ogni caso, l’ex di Belen non sembra più essere a suo agio nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

