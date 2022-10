Antonino Spinalbese choc “Mio padre si è suicidato”/ “Era in depressione ma nessuno…”

Antonino Spinalbede e la morte del padre

Antonino Spinalbese si è raccontato senza filtri ai compagni del Grande Fratello Vip 2022 condividendo con loro il grande dolore che porta nel cuore per la morte del padre. In giardino, l’ex di Belen Rodriguez ha aperto il proprio cuore confidandosi con Luca Salatino, George Ciupila, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Dopo aver parlato dell’amore per sua figlia Luna Marì, stavolta, Spinalbese ha raccontato della sua famiglia. L’ex hair-stylist ha così svelato che i genitori si separarono quando lui aveva 8 anni. Dopo diversi anni dalla fine del matrimonio, la mare incontrò un’altra persona e tutta la famiglia si trasferì a La Spezia. Una decisione con cui il padre non era molto d’accordo, ma che accettò nonostante fosse costretto a fare diversi chilometri durante il weekend per trascorrere del tempo con i figli.

Tra Antonino e il padre c’era un rapporto meraviglioso. “Era il mio migliore amico”, ha raccontato ai compagni d’avventura svelando di aver litigato con lui una sola volta, pochi giorni prima che la madre, un giorno, lo svegliasse per dargli la notizia più brutta.

Il racconto di Antonino Spnalbese sul suicidio del padre

“Io non litigavo mai con mio padre e invece ci ho discusso giusto qualche giorno prima, non ricordo neanche il motivo. Poi una mattina mia madre, presa dal suo shock, da un’estrema paura, mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Mi ha praticamente scioccato la vita futura. Il fatto che lui mi abbia trasferito delle leggi di vita, felicità, estrema calma e freddezza era totalmente inspiegabile”, le parole con cui Antonino Spinalbese ha tirato fuori un dolore che porta nel cuore e che non passerà mai.

Prima che la regia staccasse inquadrando un’altra zona della casa, Antonino ha aggiunto: “Mio padre è morto: si è suicidato – ha raccontato Antonino mentre i compagni lo ascoltavano in silenzio. “Siamo entrati a casa sua e c’era uno stato folle, mio padre era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto, spesso la depressione non ha voce. Per le leggi di vita che lui ha sempre avuto, di felicità, di estrema calma, freddezza, era estremamente inspiegabile. Non solo era assurdo che non c’era più, era ancora più assurda la causa, non ci potevo credere”, ha concluso.

