Antonino Spinalbese choc/ “Non voglio un altro figlio, penserò prima a Luna Marì”

Antonino Spinalbese svela di non volere altri figli, oltre Luna Marì

Attilio Romita, parlando con Antonino Spinalbese del suo essere papà, gli ha chiesto se in un futuro pensasse di avere un altro figlio. L’hair stylist ha già la figlia Luna Marì, nata dalla sua relazione con Belen Rodriguez, e non sembra intenzionato ad averne altri.

Infatti, Antonino Spinalbese risponde al giornalista: “No, non vorrei una sorellina per Luna Marì, lei già cresce con un fratello. Io sono cresciuto con due sorelle, credo che sia la cosa più bella della vita avere altri fratelli e altre sorelle. Lei è già in compagnia vive sullo stesso tetto con lui, quindi non mi pongo il problema di dire “un giorno sarà sola“. L’hair stylist, dunque, sembra intenzionato a dedicarsi solo alla sua bambina e ne spiega le ragioni.

Antonino Spinalbese: “Non voglio condividere Luna Marì con nessuno”

Antonino Spinalbese risponde ad Attilio Romita che gli chiede se con una futura compagna possa pensare di avere un secondo figlio. L’hair stylist non ha dubbi a riguardo: “Siccome io ho scoperto qual è il significato dell’amore che significa non avere nulla in cambio, non potrà mai superarlo nessuno al mondo; quindi penserò sempre prima a lei, perchè il mio pensiero è collegato a lei.”

E ancora: “La mancanza che io potrei darle, nel dare in una maniera diversa a un secondo figlio che vive nello stesso tetto con me… E’ come se il mio amore per lei fosse egoistico, non voglio condividerlo con nessun altro” conclude Spinalbese che non si immagina con un secondo figlio, dopo Luna Marì. Cambierà idea quando troverà l’amore? Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

