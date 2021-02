Antonino Spinalbese, compagno Belen Rodriguez/ “Quando mio padre è morto…”

Antonino Spinalbese, compagno Belen Rodriguez, chi è e cosa fa nella vita?

Antonino Spinalbese è il neo compagno di Belen Rodriguez. Quello che sembrava un amorazzo estivo con il quale la showgirl è stata beccata in vacanza, si è rivelato essere qualcosa di più importante, molto più importante, giorno dopo giorno. La showgirl argentina questo pomeriggio sarà a Verissimo per raccontare, per la prima volta, i risvolti di questo amore intenso e struggente che le ha permesso di tornare a credere nei rapporti e negli uomini e che adesso diventerà il padre della sua bambina, proprio così, una femminuccia. In realtà, Antonino Spinalbese padre lo è stato già visto che, come lui sesso ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi, si è dovuto occupare delle sue sorelle quando suo padre è morto. Il bel compagno di Belen Rodriguez, 26 anni compiuti lo scorso febbraio, ha raccontato: “Sono già stato padre delle mie due sorelle. Nella vita ho vissuto momenti spiacevoli, ma adesso li ringrazio, perché sono le cose che ti succedono formano il tuo carattere.. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato, stagionato, invecchiato e ho preso il buono da una cosa brutta”.

Il rapporto con Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha accantonato la carriera da hairstylist per dedicarsi alla fotografia proprio spinto dalla sua nuova compagna: “È finita una esperienza professionale, ho cercato qualcosa di diverso dentro di me che avrei potuto esprimere con la stessa passione e ho pensato alla fotografia. Non lascio il lavoro per cui ho studiato ma me la sono sentita di ripartire altrove”. E la loro storia d’amore? E’ nata ad Ibiza. I due sono stati insieme qualche giorno ma quando lui è rientrato in Italia per lavoro si è reso conto di non poterle stare lontano e così è tornato da lei che era restia ad una relazione con lui per via dei dieci anni di differenza. Ma quando lui le ha detto di non mandarlo via per un problema d’età, lei ha deciso di non farlo. Lei stessa lo ha poi definito “completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato, dai modi incantevoli e altruista”. Cos’altro racconterà di lui oggi ospite a Verissimo?

